“No eres un niño”: Chama llama a Miguelito a no faltarle el respeto por su “condición” tras tensa pelea

En el último episodio de Tierra Brava, los espectadores fueron testigos de un tenso enfrentamiento entre Miguelito y Alexandra “Chama” Méndez. La confrontación comenzó con un incidente anterior, cuando la venezolana interrumpió las respuestas de los demás en una actividad de preguntas, lo que llevó al humorista a pedirle que se callara. Y esto provocó el enojo de la modelo.

“Si te gusta meterte con uno y te gusta ser grosero, aguántate un poquitito también. Y no te quiero faltar el respeto. Pero tú, por tu condición, no puedes faltarle el respeto a la gente. Tú no eres un niño, compórtate como el hombre que eres. Y no me vas a mandar a callar a mí, porque tú no eres nadie aquí”, le dijo Chama al ex Morandé con Compañía.

Y tras ello, Miguelito se desahogó junto a Fabio Agostini por lo ocurrido. “La mandé a callar, pero no la insulté. Pero a mí me faltaron el respeto, me insultaron. En cambio, ella anda diciéndole a todo el mundo cosas, que Pamela es vieja, que Guarén está gorda… ¿Es necesario hablar de cuerpos?“, cuestionó el humorista.

Miguelito no pudo aguantarse las lágrimas

El conflicto escaló en el siguiente episodio cuando Miguelito, Junior, Max y Chama disfrutaban de una cena de pizza y vino como premio por ganar una actividad de cocina. En un gesto amable, el artista peruano intentó llevar una copa de vino a los demás participantes en la casa, pero Chama y Luis Mateucci se interpusieron de manera agresiva, negándole la copa. “No tenés por qué, no se lo ganaron, lo ganamos nosotros“, le advirtió el argentino y le quitó la botella.

“Es mi vaso, yo con mi vaso hago lo que quiero“, respondió el ex Morandé con Compañía. Finalmente, Miguelito salió de la mesa en medio de lágrimas y fue consolado por algunos de sus compañeros. Sin olvidar que Guarén lo defendió ante Mateucci. “No quiero que le falten el respeto. Un poco de bondad“, le recriminó. Sin embargo, el argentino insistió: “Él no tiene bondad, por eso reaccioné como reaccioné“.