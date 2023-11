Alan Ruck, el actor que interpretó a Connor Roy en la exitosa serie de HBO Succession, protagonizó un aparatoso accidente automovilístico.

El intérprete estadounidense arrasó con un local de comida durante la pasada noche del martes en Los Ángeles, California.

Dicho incidente tuvo lugar cerca de las 21:00 horas en la intersección de La Brea Avenue y Hollywood Boulevard. Una concurrida locación de la ciudad.

Según registraron las cámaras de seguridad, Ruck habría chocado primero con dos automóviles. Todo para luego incrustarse en una de las paredes de Raffalo’s Pizza con la mitad de la cabina del vehículo.

Según reportó el medio de espectáculos TMZ, el accidente dejó a dos personas afectadas, pero no con heridas de una gravedad considerable.

A la vez el choque no tiene relación con el consumo de alcohol y el intérprete se quedó en las inmediaciones del lugar a la espera de los servicios de emergencia.

BREAKING: Actor Alan Ruck crashed his Rivian truck in Hollywood on Halloween, hitting two cars & Raffallo’s Pizza. One hospitalized; pizzeria deemed unsafe.

🎥: IG/parusske pic.twitter.com/9uWsWqrkTN

— Los Angeles Magazine (@LAmag) November 2, 2023