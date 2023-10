El desgarrador motivo por el que Matthew Perry no podía ver Friends

Matthew Perry, conocido mundialmente por su papel de Chandler Bing en la icónica serie ‘Friends’, falleció repentinamente el pasado sábado 28 de octubre a los 54 años, tras sufrir un paro cardíaco. El actor, que nunca pudo sentarse a ver la serie que lo catapultó a la fama, reveló hace un año que era incapaz de verse en ‘Friends’ debido a que podía identificar en qué etapa de su adicción a las drogas y el alcohol se encontraba en cada temporada.

En una entrevista con Tom Power para el podcast ‘Q’ de la CBC, Perry confesó el desgarrador motivo por el que no podía ver la serie por la que alcanzó fama mundial. “Podía ir a beber, tomar opiáceos, cocaína… Me di cuenta temporada a temporada por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo”. El actor relató cómo su peso fluctuaba según su adicción: cuando estaba más delgado, eran las pastillas; cuando más pesado, el alcohol.

Perry, quien se desintoxicó 65 veces, la primera a los 26 años, explicó que su situación empeoraba a medida que avanzaba la serie. Aunque tenía la regla de no beber ni consumir drogas durante el trabajo, lo que hacía fuera del set le pasaba factura. “Un día llegué al set con una gran resaca. Estaba temblando tanto que tenía que pasar de la estantería a la mesa, apoyándome en cada uno de los muebles para no temblar“, admitió.

A pesar de los malos recuerdos, Perry consideró la posibilidad de volver a ver los capítulos, reconociendo que ‘Friends’ fue una “experiencia increíble”. “Fue magnífico tocar los corazones de diferentes generaciones. El papel de Chandler se ha convertido en algo muy importante y significativo para mí y, sí lo volvería a ver. Fue muy divertido y toda la gente fue amable. Y he estado demasiado preocupado por lo que viví aquellos años”, señalaba el actor.

Matthew Perry estuvo a punto de morir por las secuelas de las drogas. Hace cinco años, su colon estalló debido a estos excesos, y pasó dos semanas en coma, cinco meses hospitalizado y casi un año con una bolsa de colostomía. Esto le hizo replantearse sus prioridades, después de que los médicos le dieran solo un 2% de probabilidades de sobrevivir.

Ahora, su vida se ha apagado, pero su experiencia y su recuerdo perdurarán no solo en la memoria colectiva de los telespectadores que encontraron consuelo en ‘Friends’, sino también como una huella imborrable en la historia de la televisión.