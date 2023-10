“Solo veo delincuencia”: Arenita Rodríguez y su “terror” de volver a Chile

Natalia Rodríguez, conocida cariñosamente como “Arenita” por su participación en Yingo, se encuentra viviendo su embarazo en Dinamarca junto a su esposo, Jens Bach. A pesar de estar lejos de Chile, mantiene a sus seguidores al tanto de su vida a través de sus redes sociales y, en ocasiones, responde a las preguntas de sus fans.

Recientemente, una seguidora le preguntó si planea visitar Chile después de dar a luz, para que su hija pueda conocer su tierra natal. La respuesta de Arenita fue: “Me gustaría, quizás el próximo año. Pero debo admitir que me da terror Chile ahora. La última vez que fui me sentí súper insegura, tanto que casi no salía de la casa y me quería devolver a Dinamarca“.

“Cada vez que prendo la TV y veo que está pasando allá, solo veo delincuencia. Pero claro, debo ir en algún momento. Quizás me gustaría ir más al sur que Santiago“, añadió.

La fecha de su parto

Además de hablar sobre sus planes de viaje, Arenita reveló la fecha probable de su parto, que según ella será el 8 de noviembre. Una instancia en la que compartió algunos de sus principales miedos sobre la maternidad.

“El parto, no lograr que mi hija deje de llorar, no poder amamantar o que me duela. No dormir en días y volverme loca. Que se caiga y se pegue en la cabeza. Que deje de respirar… Y podría seguir“, confesó la ex Yingo.

La última vez que Arenita Rodríguez hizo noticia, fue en junio de este año cuando hizo un comentario político tras que le preguntaran qué le faltaba a Chile para ser como Dinamarca. “Les faltó haber aprobado la Constitución que rechazaron. Y no digo más porque ya no me meto en nada que tenga que ver con política en Chile. Desde que el país eligió Rechazo que ya me desentiendo con eso“, sentenció entonces.