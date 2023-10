Pancho Arenas hizo la fulminante: se dan a conocer los cinco nominados en la nueva placa de eliminación

Gran Hermano ha dado mucho de qué hablar, con emociones intensas, sorpresas y, por supuesto, la inminente eliminación de algunos de sus participantes. Uno de los momentos más destacados de esta edición fue la decisión de Francisco Arenas de enviar directamente a placa de eliminación a su compañera Viviana Acevedo.

Este inesperado giro de los acontecimientos se produjo cuando Francisco activó su comodín y seleccionó a Viviana como la candidata para la eliminación. No se debió a razones personales, sino a la percepción de Francisco de que Viviana es una competidora fuerte que podría interponerse en su camino hacia el gran premio de 30 millones de pesos. En sus propias palabras, no quería enfrentarse a competidores que pusieran en riesgo su posibilidad de ganar.

“Encuentro que es una buena competidora. Y si llegara a quedar yo, no quiero tener buenos competidores que me den la chance a perder, por eso la quiero hacer. Me siento podrido haciendo esto“, comentó Pancho Arenas.

La nueva placa de eliminación

Además de la elección de Viviana, otros cuatro participantes, Sebastián, Alessia, Francisco y Constanza, también se enfrentan a la posibilidad de ser eliminados según la elección de sus compañeros. Sin embargo, un rayo de esperanza se abrió para uno de ellos cuando Scarlette Gálvez ganó la prueba del líder y obtuvo inmunidad por una semana. Como resultado, uno de los nominados será salvado por Scarlette.

La competencia en Gran Hermano es feroz, con estrategias y alianzas que cambian constantemente. Actualmente, Constanza, quien ha forjado una amistad cercana con Scarlette, parece tener buenas posibilidades de ser salvada. Sin embargo, la decisión final recae en el público, que votará para determinar quién permanece en el juego y quién se despide.

El próximo domingo, uno de los nominados será eliminado del encierro. Sebastián, Viviana y Alessia son los candidatos con más posibilidades de ser eliminados según la percepción del público. En particular, el público ha mostrado su apoyo a Constanza, lo que podría darle una ventaja. Sin embargo, en este juego impredecible, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.