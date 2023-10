“Lo que hace él, no es para ti”: Cony Capelli consuela y aconseja a Alessia por su problemas con Raimundo

En un emocional encuentro en Gran Hermano, Alessia Traverso compartió sus inseguridades y preocupaciones con Cony Capelli. La conversación se centró en su relación con Raimundo, y la búsqueda de la joven cantante por la aprobación de sus compañeros.

Alessia reveló que Raimundo le había expresado su insatisfacción por no haber votado por él en un evento previo del programa, lo que la hizo sentirse incómoda e insegura. Además, él insinuó que Alessia buscaba demasiada aprobación de los demás concursantes, lo que desencadenó sus inseguridades. “Estoy con rabia“, comentó Alessia.

Tras ello, la cantante compartió con Cony que esta conversación la hizo sentir aún más insegura y desanimada. A lo que Constanza le respondió que todos buscan aprobación de alguna manera, ya que la inseguridad es una parte común de la experiencia humana. “Hasta las personas que dicen que son las más seguras, son los más inseguros“, afirmó Cony.

Cony la abrazó y le aconsejó

Más adelante, confesó sentirse exhausta. “Estoy cansada“, expresó Alessia. Y Constanza la consoló, aconsejándole que debe aprender a identificar sus límites y ser consciente de sus propias necesidades. “Lo que quieras aguantar, lo que puedes“, sostuvo.

“No está mal que busques aprobación en la gente que quieres. En tus amigos“, agregó Cony. Ante lo que Alessia contestó: “No es tanto que me odien afuera, es que sé como lo pasa mi familia, como las hue.., cachai“.

“El Rai su único lugar seguro es el Seba”

El diálogo entre las dos mujeres se profundizó cuando Alessia expresó sus dudas sobre los sentimientos de Raimundo hacia ella. “No sé si le gusto tanto al Raí. Me tiró una así como ‘me hubierai enamorado tanto si me hubierai elegido’“, contó Alessia. Y Cony, en ese momento, le aseguró que “a mí también me decía esas cosas“.

“Yo pienso que lo que hace él, no es para ti (…) Date el espacio. Y si tienes dudas, toma la misma distancia, para ver si él se aproxima a ti. El Rai su único lugar seguro es Seba, me lo dijo. Tú sabes cuál es tu lugar seguro. Quédate ahí”, insistió Cony Capelli.

Así, la conversación concluyó con Cony aconsejando a Alessia que permaneciera en un lugar seguro para ella. Y Alessia compartió que se sentía en confianza con otros compañeros del programa, como Lucas (actualmente fuera del reality) y Jorge.