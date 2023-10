El emotivo mensaje de Carmen Gloria Arroyo dedicado a su madre: “Mientras más pasan los años, más te admiro”

A través de sus redes sociales, Carmen Gloria Arroyo, compartió un emotivo mensaje de dictado a su madre, quien falleció en noviembre de 2000 tras padecer de cáncer.

Cabe destacar, que en más de una ocasión la profesional ha recordado con emoción a su madre, lo que por estos días la llevó a compartir una imagen de ella acompañado de un mensaje de coraje, esto luego de una polémica por supuestos malos tratos que habría protagonizado en TVN, la cual desmintió.

“Mientras pasan los años y más vieja me pongo, más te admiro. Me enseñaste a ser fuerte, a ser leal, consecuente y a ir de frente por la vida. Me dijiste que las mujeres podemos hablar fuerte y ser directas sin perder nuestra esencia”, declaró la abogada, al comenzar su dedicatoria en su cuenta de Instagram.

“Me heredaste tu caminar con la frente en alto y la convicción de elegir las batallas que se enfrentan, a ser dueña de mi silencio y prisionera de mis palabras” añadió en el mensaje.