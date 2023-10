“Decir garabatos se ve como lindo”: Ignacia Michelson explica por qué habla como mexicana

Ignacia Michelson ha sido objeto de comentarios y memes en las redes sociales debido a su peculiar acento mexicano. Y es que, la exparticipante de Gran Hermano Chile llegó a ser tema de conversación en las redes sociales tras que diera a conocer su léxico proveniente de tierras aztecas en el reality de Chilevisión.

En una conversación con Página 7, Nacha Michelson se refirió a esta situación y a las burlas que recibió durante su estancia en el programa. “A mí me encantan. Yo sé que la gente me juzga mucho por cómo hablo, pero a mí me mama (encanta) México“, afirmó.

Luego, agregó: “Yo estoy casi seis meses en México. Mi hermana vive allá, mis amigos son mexicanos. Me encanta el acento mexicano, porque al final, decir garabatos se ve como lindo, en cambio, si tú dices ‘conch****’, se ve súper feo, pero si lo dices como mexicano todo se ve bonito. Y yo soy muy chucheta, entonces, me encanta“, afirmó.

En su día a día utiliza el acento mexicano

Más adelante, Ignacia Michelson también comentó que utiliza los modismos mexicanos en su lenguaje cotidiano. “Yo hablo casi siempre como mexicana, obviamente, siento que mi acento es más neutro“, expuso.

En cuanto al apodo “reina bella”, que se hizo popular durante su participación en Gran Hermano, Nacha Michelson lo tomó con humor y cariño. “Lo decía adentro y se quedó pegadísimo, me encantó. Me decían ‘lana del güey’, o sea, fue súper lindo ver los memes. Yo en verdad me lo tomo todo súper para risa, si a mí me dicen algo bueno o malo, yo todo lo tomo bien“, dijo.

Finalmente, Ignacia Michelson concluyó agradeciendo el apoyo que recibió durante su participación en el reality. “Estoy agradecida de todas las personas, porque han sido súper lindas. Me han apoyado un montón“, cerró.