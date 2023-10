¡Pidió que paren! Hijo de Arturo Vidal hizo desesperado llamado por “guerra” de su padre y Marité Matus

La guerra mediática entre Marité Matus y Arturo Vidal está desatada. A tal punto que durante la tarde del martes, los dardos de lado y lado fueron tremendos.

Es que la ex del futbolista decidió irse con todo, luego de que éste publicara una noticia donde celebraba que una madre fuese a la cárcel por no dejar que su hijo viera a su progenitor.

“Todos los padres tenemos el mismo derecho”, dijo el King, a lo que la rubia reaccionó con ganas.

“¡Apareció el papito corazón hablando de derechos!”, fue lo primero que la madre de sus tres retoños le sacó en cara.

Y no paró. “El derecho es de los niños, los cuales vulneras cada vez que puedes! Como: dejarlos plantados, mentirles (diciéndoles) que estás en Brasil (cuando estás en Chile), cuando te piden que vayas a fútbol y tienes otras prioridades…”, disparó.

Monito Vidal y su mediación

Frente a esto, el deportista tampoco calló. Y mostró hasta un correo, que daría cuenta de que él sí trataba de ver a sus retoños, pero Marité se lo impedía.

“A mis hijos nunca les ha faltado nada y si la gente supiera la verdad, y todo lo que he dado por y para ellos, entenderían que el malo aquí no soy y0″, indicó.

Una disputa que no terminó ahí, ya que Matus amenazó con mostrar más mails en sus historias. Sin embargo, estos posteos, desaparecieron horas más tarde.

¿La razón? La súplica de su hijo Alonso, más conocido como Monito Vidal, quien le pidió que por favor pararan.

“Lo borré porque Alonso me lo pidió. Y tiene toda la razón. Me dijo: ‘Mamá, nosotros sabemos la mamá que eres. No es necesario desmentir nada’. Y tiene razón… el karma, y sobre todo Dios, se encargará. Es mejor hacer todo legalmente”, le dijo Marité al sitio Infama.

De esta forma, Marité Matus eliminó todas las historias. Mientras, Arturo Vidal tampoco siguió con el tema en sus redes.