“Me dan hasta ganas de llorar”: Scarlette le confiesa a Hans sus sentimientos y su respuesta la decepciona

En el episodio más reciente de Gran Hermano, se produjo un momento emotivo y revelador cuando Scarlette decidió expresar sus sentimientos hacia Hans. Sin embargo, la respuesta de Hans sorprendió a Scarlette y la dejó decepcionada.

La conversación entre Scarlette y Hans comenzó cuando estaban sentados en el patio de la casa y él le preguntó por qué parecía estar molesta con Estefanía. “Porque tú la pescas más a ella que a mí“, le respondió Scarlette. Y esto llevó a una aclaración por parte de Hans de que Estefanía era su amiga.

Hans luego sorprendió a Scarlette al preguntarle si le gustaba Estefanía. Ante esta pregunta directa, Scarlette admitió con sinceridad que le gustaba Hans. “Me gustai vo, me dan hasta ganas de llorar, hermano“, le confesó.

Hans la rechazó

La respuesta de Hans, sin embargo, no fue la que ella esperaba. “Yo te dije que te veo como una amiga no más. Tienes que entender mi punto de vista. Yo no vine a conocer a alguien acá adentro“, insistió Hans.

Tras ello, el diálogo continuó con sarcasmos por parte de Scarlette, quien insinuó que Hans tenía una novia esperándolo afuera y que ella no era importante para él. Hans trató de explicar que le preocupaba cómo sería su vida después del programa y que temía que la realidad fuera diferente a lo que esperaba.

“Me da miedo por mí, porque quizás salga totalmente como otra persona, y quizás sea yo el que le diga… No sé, te acostumbras a estar solo“, sostuvo Hans.

Scarlette expresó su percepción de que, desde que reveló sus sentimientos hacia él, Hans se había distanciado de ella. Y finalmente, la conversación terminó con ambos yendo por caminos separados a sus respectivas habitaciones. “Todos esos sentimientos mátalos… Era“, expresó Scarlette ante la cámara.