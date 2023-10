Daniela Castro acusó serio accidente con una vaca en Tierra Brava: “Jamás pensé”

Daniela Castro ingresó a Tierra Brava un poco más tarde que el grupo de famosos liderado por Pamela Díaz. Una jugada que sorprendió en el reality.

Es que nadie esperaba que la ex Masterchef apareciera de la nada sobre un caballo, para integrarse a la competencia que promete pruebas extremas.

De hecho, su llegada impactó al resto de los concursantes, que finalmente la integraron de la mejor manera a la estadía en la casa estudio ubicada en Perú.

Y la rubia declaró de inmediato que “mi fuerte va a ser cuidar de los animales. Voy a ser la jefa de los animales, los animales son míos, ya les tengo nombre incluso antes de conocerlos”. Algo que, posteriormente, le jugó una mala pasada.

Daniela Castro y su accidente

Así, apenas ingresó, la influencer quiso demostrar este amor por la naturaleza. Sin embargo, no le fue muy bien tratando de ordeñar una vaca.

“Yo estaba ordeñando a la vaquita y de repente su patita, con 125 kilos arriba de mi pie, y yo veía las caras de mis compañeros…”, contó la blonda a Página 7.

Y agregó que “ellos me dijeron después que pensaban que era una broma, como que estaba jugando, y yo gritaba y nadie hacía nada”.

“Me puse roja y en un momento como que quise llorar por los kilos, porque me empecé a desesperar… nunca había sentido un dolor tan grande. Eran 125 kilos sobre mi pie, demasiado el dolor… de verdad era un dolor que no había sentido nunca, de no poder sacar el pie y tampoco de poder empujarla”, señaló.

La ex Masterchef se asustó muchísimo. Y relató que “como que sentí que se iba a quedar aplastándome por mucho rato, pero son cosas que pasan en una granja. O sea, yo jamás pensé en mi vida que me podía pisar una vaca. A pesar de eso, ordeñé bien y me felicitaron”.

Posterior a esto, la dueña de la marca Ayni tuvo que ser atendida en la enfermería del programa, quienes le recetaron una crema para evitar que se le hinchara el pie.

De esta forma, Daniela Castro fue una de las primeras accidentadas en la aventura de Tierra Brava, reality que sigue dándole duro a la competencia con Gran Hermano.