“Todo esto se salió de control”: Karen Bejarano arremete contra Coni Capelli tras su pelea con Pincoya

Karen Bejarano, exintegrante del programa Mekano y fiel seguidora de Gran Hermano desde su estreno, no pasó por alto la intensa pelea que protagonizaron Jennifer “Pincoya” Galvarini y Constanza “Coni” Capelli en el reality show. La cantante no se ha perdido ningún capítulo y comparte sus comentarios sobre lo que ve en pantalla en las redes sociales.

En el episodio en cuestión, Coni acusó a Pincoya de agredirla durante una discusión, lo que llevó a Coni a solicitar la expulsión de su amiga y amenazar con renunciar al programa. Este incidente generó una gran controversia en la casa de Gran Hermano y entre los seguidores del programa.

La ex Mekano compartió su opinión sobre la pelea a través de su cuenta de Twitter, expresando su tristeza por la actitud de Constanza. “Yo tuve una amiga como la Cony, donde solo sus problemas eran importantes y las lealtades eran solo con ella. Me da mucha pena que ella no vea todo en realidad y lo egoísta que está siendo al asumir cosas que solo existen en su cabeza“, afirmó.

“Las personas cuando sienten algo deben comunicarlo sin pelear, sin gritar, sin putear. Todo esto se salió de control y el alcohol no ayuda absolutamente en nada. Perder el control como se perdió en la fiesta, debería marcar un precedente“, añadió.

October 2, 2023

“La amistad de Pincoya y Coni no volverá a ser lo mismo”

Posteriormente, Karen Paola expresó su esperanza de que Coni reflexione sobre su comportamiento. “Espero que la Cony haga un mea culpa de su actuar porque eso es algo que engrandece al ser humano. Pero creo que la amistad de Pincoya y Cony ya no volverá a ser lo mismo“, planteó.

Finalmente, una seguidora le señaló a Karen Bejarano que Pincoya también tiene que hacer un mea culpa, ya que según su opinión, también cometió errores. Sin embargo, la cantante le respondió que “esto ya es un sesgo por empatía. Entiendo perfecto que ames a la participante y le encuentres todo bueno, pero en esta pasada la amiga no le hizo ningún daño. Al contrario, siempre ha estado defendiéndola incluso cuando ella no tenía la razón“.