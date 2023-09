¡Ya hay amor! Pamela Díaz y Junior Playboy protagonizarían los primeros romances en Tierra Brava

Tierra Brava avanza a pasos agigantados en el desarrollo de sus conflictos. Y también en sus primeros romances, que han tenido como protagonistas a Junior Playboy y a Pamela Díaz.

Resulta que ambos concursantes entraron a darlo todo al nuevo reality de Canal 13, que se estrenará el próximo domingo 1 de octubre.

Y Junior indicó que estaba dispuesto a encontrar el amor y conquistar, nada menos, que a Eva Gómez, quien también es parte del espacio.

“Encuentro guapa a Eva Gómez, me gustaría conquistarla. Voy a echarle finito, con su desayuno en la mañana (sic). Creo que es un poco mecha corta, así que vamos a ir viendo, suavecito. Primero voy a encararla con la mirada, ahí voy a sacar algo de información para después conquistarla”, señaló.

Sin embargo, el match no habría sido con la exanimadora del Festival de Viña, sino que con otra de las mujeres del nuevo programa.

Junior Playboy y Pamela Díaz, rompiéndola

Así, según las redes del mismo reality, la mujer que iría por el llamativo personaje sería nada menos que la imitadora de Cecilia, Camila Arismendi.

“Junior Playboy es mi favorito. Me encanta su personalidad, me identifico con él… Siempre digo que soy como una Junior Playboy en mujer, me gustaría mucho conocerlo. Creo que me llevaré bien con él, quiero ser su amiga”, indicó.

En tanto, otra a la que ya le habrían puesto los ojos encima es a Pamela Díaz. Y nada menos que uno de los últimos en ingresar, el cocinero Max Cabezón.

“Están súper buenos, sobre todo porque siempre he tenido muchas ganas de conocer a la Pamela (Díaz)… Yo la sigo y soy su fan, así que, Pame, hagamos match”, la invitó a través de un video.

Finalmente, el último vínculo que tendría algo de romance sería el de Luis Mateucci con Shirley Arica, una modelo peruana con la que ya habría mostrado su cercanía, dejando claro que en Tierra Brava los conflictos y romances estarán a la orden del día.