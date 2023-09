Camila Vallejo más íntima que nunca: “Pensé que nadie iba a querer tener una relación estable con una mujer tan expuesta como yo”

Camila Vallejo es la protagonista de la última edición de Revista Velvet. Y ahí, decidió abrir su corazón, contando partes bastante íntimas.

Por ejemplo, la ministra habló del amor, de cómo vivió la ruptura con el progenitor de su hija y cómo volvió a enamorarse, tras perder toda la fe.

“Cuando entré al Congreso y me separé del padre de mi hija dije: ‘No tengo por qué ser el ejemplo de militante, el ejemplo de dirigente, el ejemplo de parlamentaria, de madre, de pareja, el ejemplo de todo. Tengo que buscar mi propio equilibrio’. Y ahí tuve un respiro”, reveló.

Y agregó que “el feminismo me ayudó mucho a desprenderme de las culpas, también en mi maternidad” y que se dio cuenta que “he superado mis umbrales de intensidad, pero no soy un robot. No soy una máquina. Soy un ser humano que tiene vida y que tiene derecho a disfrutar de ella”.

Camila Vallejo y Abel Zicavo

Tras este quiebre, la militante comunista confesó que perdió toda esperanza en el amor. “Pensé que nadie iba a querer tener una relación estable con una mujer joven, en política, tan expuesta como yo, con una vida intensa y con una hija”.

“Lo asumí y dije: está todo bien, voy a disfrutar, voy a conocer hombres, pero olvídate Camila de tener una relación estable”, añadió.

Sin embargo, y sin pensarlo, conoció a Abel Zicavo. “De repente conozco a Abel y todo dio un vuelco. Absolutamente todo. Lo conocí en un cumpleaños de un amigo en común, me lo presentaron a la pasada y no le presté atención ni conversamos. Y en otro momento llegó con un grupo de amigos al departamento que yo arrendaba. Éramos pocas personas, escuchando música y tomándonos un vino, y fue el momento en que pudimos conversar, en el balcón de ese departamento. Me hacía preguntas con genuino interés y curiosidad”, señaló.

View this post on Instagram A post shared by Revista Velvet (@revista_velvet)

Finalmente, Camila Vallejo reflexionó y contó que “en un momento dejé de escucharlo y pensé ‘yo a este hombre lo besaría ahora mismo'”, dando el paso para un amor que terminó con ellos casados y felices.