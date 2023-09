“¿Sientes que te atacan envidiosos?”: Marlen Olivari y su respuesta a las críticas de Helhue Sukni

Hace unos días, Marlen Olivari y Helhue Sukni se enfrentaron en El Purgatorio, en un encuentro en el que salió vencedora la showoman. Y tras este programa de Canal 13, la abogada criticó duramente a la ex Morandé con Compañía, quien recientemente respondió a estos cuestionamientos a través de una curiosa reflexión.

En un live por Instagram, Helhue Sukni señaló sobre la showoman que “ella estaba bastante rara, y no era la Marlen Olivari que yo conocí, y después evidentemente lo descubrí. ¿Y por qué lo descubrí? Porque ella está postulando para ser diputada. Ella postuló para ser alcalde, pero sacó 300 votos, no la pescó nadie“.

Luego, agregó: “Entonces, como ella está postulando ahora para ser diputada, ella quiere ser una persona así como seria. Si ustedes se fijan en el programa, ella estaba sumamente seria. Porque evidentemente le convenía para quedar bien con el pueblo, para que la gente vote por ella“.

“Lo que me molesta es que el juego fue sucio, porque ella no se mostró como realmente es. Como la Marlen Olivari que le trabajó al Kike Morandé, porque empezó a criticar a las mujeres feministas que andaban mostrando el poto, porque andaban mostrando las pechugas (…) Ella no se acuerda cuando bailaba en el Morandé con Compañía y mostraba el poto, la raja, y mostraba todo. Parece que no se acuerda, y ahora viene a criticar al movimiento feminista”, añadió.

La reacción de Marlen Olivari

Pasado cierto tiempo, a través de su Instagram, Marlen Olivari subió un video de la filósofa Ayn Rand, en el que ella reflexionaba sobre la “era de la envidia”. Y junto con ella, la showman compartió el siguiente texto: “La peor cosa hoy en día, son los ataques a la capacidad (…) Lo consideré la cosa más inmoral en la Tierra, atacar a un hombre no por sus defectos, sino por sus virtudes“.

Finalmente, y aparentemente respondiéndole a Helhue Sukni, Marlen Olivari escribió: “Más claro, imposible. Así que cuéntame… ¿Sientes que te atacan envidiosos por tus logros, talentos, valores intransables y por ser consecuente?“.