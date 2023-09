“Ella está postulando para ser diputada”: Helhue Sukni explica por qué Marlen Olivari estaba tan seria en “El Purgatorio”

Hace menos de una semana, Marlen Olivari se enfrentó a Helhue Sukni en El Purgatorio. La showman terminó la noche como la ganadora del programa de Canal 13. Mientras que, la abogada quedó intrigada por la actitud de ex Morandé con Compañía, quien se mostró distante y seria con ella en todo momento.

Fue en un live a través de Instagram que Helhue manifestó lo extrañada que estaba por la actitud de la showoman. “Yo conocí a la Marlen, encantadora, exquisita, la sigo en Instagram, la conocí en El Discípulo del Chef, cuando entré por segunda vez. Cuando entré la segunda vez, era encantadora, se reía, un amor, me abrazaba, almorzamos juntas… La raja ella“, expuso.

“Y ahora, cuando llegué al programa, yo me quedé atónita porque ella estaba muy así (con cara seria). Apenas me saludó, no sonreía, nada. No era la misma hueona que yo conocí. Bueno, yo dije ‘es su cumpleaños’, porque estaba de cumpleaños. Y yo dije a lo mejor que es cumpleaños, anda como seria, anda rara“, añadió.

Marlen Olivari quiere ser diputada

Más adelante, la abogada reveló a qué se debía el cambio de actitud de Marlen Olivari. “Ella estaba bastante rara, y no era la Marlen Olivari que yo conocí, y después evidentemente lo descubrí. ¿Y por qué lo descubrí? Porque ella está postulando para ser diputada. Ella postuló para ser alcalde, pero sacó 300 votos, no la pescó nadie“, afirmó.

“Entonces, como ella está postulando ahora para ser diputada, ella quiere ser una persona así como seria. Si ustedes se fijan en el programa, ella estaba sumamente seria. Porque evidentemente le convenía para quedar bien con el pueblo, para que la gente vote por ella. Porque ella va a sacar encima la delincuencia, porque ‘ella quiere un país bueno, un país feliz, un país en donde la gente pueda vivir tranquila’. Pero resulta, que ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda ha logrado erradicar la delincuencia”, complementó.

Finalmente, Helhue Sukni señaló que “lo que me molesta es que el juego fue sucio, porque ella no se mostró como realmente es. Como la Marlen Olivari que le trabajó al Kike Morandé, porque empezó a criticar a las mujeres feministas que andaban mostrando el poto, porque andaban mostrando las pechugas“.

“Ella no se acuerda cuando bailaba en el Morandé con Compañía y mostraba el poto, la raja, y mostraba todo. Parece que no se acuerda, y ahora viene a criticar al movimiento feminista“, adicionó y cerró.