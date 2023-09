“No tengo nada de natural”: Vesta Lugg se desahoga por comentarios sobre su apariencia física

Vesta Lugg compartió recientemente una potente reflexión acerca de los comentarios que ha recibido por su apariencia física. Y es que, al parecer, varios de sus seguidores desconocían que ella se inyecta bótox y que otras partes de su cuerpo no son naturales. Algo que no debería importar, pero que, sin embargo, hay quienes han hechos juicios al respecto.

Y esto lo dio a conocer la misma cantante e influencer a través de su cuenta en TikTok, desde donde se desahogó. “‘Vesta, tú eres tan natural, no te hagas esas cosas, ¿por qué te vas a hacer esas cosas si eres tan natural? Eres de esas bellezas naturales, por eso te queremos tanto porque eres tan natural’. Me pongo bótox desde los 23 años, ¿o no, doc?“, expuso la también actriz.

“Para toda esa gente me dice que ‘eres tan natural y tan buena, no haga esas cosas, salir sin ropa, si usted es tan buena’: Me tiño el pelo, entreno dos horas diarias, me hago las uñas de mentira, mi bronceado es de mentira, mis arrugas no existen porque soy de mentira. No soy natural, no tengo nada de natural. Y ahora van a ver cómo me pongo bótox“, añadió.

“No opinemos acerca de cuerpos ajenos”

Más adelante, la influencer llevó a cabo su reflexión. “Mi punto es, sé que nace de un lugar bondadoso y ese tipo de comentarios están hechos, en teoría, como para halagarme. Pero, eso de categorizar a las mujeres entre mujer natural y mujer no natural, ¿por qué tenemos siempre que categorizarnos?“, cuestionó.

“‘La mujer natural merece respeto, pero la no natural no merece respeto’, es incorrecto. Aparte hay un millón de cosas que no sabemos. Por ende, tengamos mucho ojo con las palabras y cómo planteamos nuestras opiniones. No opinemos acerca de cuerpos ajenos“, adicionó y cerró.