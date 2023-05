“Navegué mis inseguridades”: Vesta Lugg firma con importante editorial para publicar un libro de negocios y finanzas

El pasado fin de semana, Vesta Lugg vivió uno de los momentos más duros de su carrera. Ya que, cuando le tocó ser la telonera del concierto de Emilia, había poca gente escuchándola y además posteriormente supo que incluso hubo quienes se burlaron de esta situación. Sin embargo, recientemente tuvo una buena noticia: logró firmar con una importante editorial.

Esta posibilidad de debutar como escritora, viene después de las burlas que sufrió por la ausencia de gente en su show previo al de la argentina Emilia. “Fue muy heavy para mí porque fue uno de los primeros shows que hice, un show del que me sentía orgullosa, y había poquita gente. Y la gente se estaba burlando de que había poquita gente. Y mal“, dijo la ex BKN entonces.

“Como es difícil ser cantante (…) Es difícil partir en algo que no conoces y hacer las cosas como de cero. Y cambiar tu rumbo a tus 28 años“, añadió después en un video subido TikTok.

Escribirá un libro de negocios y finanzas

Y es que, razones para alegrarse tras el difícil momento que vivió el pasado fin de semana, tiene de sobra. Esto, debido a que, Vesta Lugg logró firmar con la prestigiosa editorial Penguin Random House. “Esta semana firmé el contrato con la editorial para sacar mi libro de negocios y finanzas“, anunció la cantante a través de una publicación en Instagram.

“Vi cosas invisibles, tuve reuniones con mi sello y hablamos de la música que queremos lanzar. Fui al estudio dos días y me sumé a la canción de una artista que admiro caleta. Y volví a traer a la vida una canción que le escribí a un placer culpable“, complementó.

Finalmente, Vesta Lugg también contó que “trabajé mi fuerza de brazos para algún día si me cuelgan de un precipicio y tengo que levantar a otra persona, podré. Me hicieron llorar de la felicidad, hice una campaña con una marca con la que he querido trabajar toda mi vida. Navegué mis inseguridades y la Funky (su perrita) me acompañó a entrenar”.