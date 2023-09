“No he necesitado pertenecer a ningún movimiento social para lograr lo que he querido en la vida. Yo todo lo he logrado con trabajo, sin competir con ningún género“, dijo de entrada Marlen Olivari cuando se le consultó sobre el feminismo. Y tras ello, entregó sus argumentos para oponerse a este movimiento que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

“Creo sinceramente que todo este movimiento social feminista, tanto en Chile como en América Latina, lo único que ha logrado ha sido denigrar la imagen de la mujer. Porque quieren destruir la familia. La mujer es la que inicia la idea de familia, cuando se quiere casar, cuando quiere tener hijos y formar una familia”, explicó la showoman.

“La mujer es la que acoge, es la que protege a su nido. Es la que entrega amor, afecto, valor, principios. La que une, la que organiza todas las reuniones familiares es siempre la mujer. Por lo tanto, si nosotros queremos que continúe esta institución, la más importante de la sociedad, que es la familia, debemos cuidar como una joya a la mujer“, añadió.

Luego, la panelista de Tal cual agregó: “El movimiento feminista no apoya a todas las mujeres. A las mujeres Carabineros no las apoya. Porque el movimiento feminista está conformado principalmente por mujeres comunistas. Que odian a las ‘pacas’ como les dicen“.

Helhue le contraargumentó

Entremedio, mientras Marlen Olivari criticaba el movimiento feminista, Helhue Sukni cuestionó su postura. “¿Cómo no van a haber feministas que sean de derecha o de centro? ¿O de izquierda no tan radical?“, le dijo.

Ante lo que la showoman respondió: “Feministas son todas estas mujeres que están en las protestas. Yo respeto los movimientos, pero a mí no me digan que cuando están en la calle con la cola de caballo, ¿ustedes encuentran que eso está bonito? Eso a mí no me representa“.

Sin embargo, la abogada la corrigió: “La base de ser feminista es una mujer que lucha porque, una como mujer, salga adelante sin depender de nadie y que nos valoren“. Y finalmente, Helhue Sukni reveló una anécdota: “Yo estudié derecho hace 30 años atrás. A mí un día un profesor me dijo: ‘¿Qué estás haciendo acá paisana? Anda a hacer rellenos’, te juro por Dios que dijo eso mi profesor“.