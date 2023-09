“Kast es la prolongación de Pinochet”: Helhue Sukni se lanzó contra excandidato presidencial

Helhue Sukni prendió con todo el ventilador como una de las invitadas a El Purgatorio. Un capítulo donde se enfrentó a Marlen Olivari.

La abogada habló de todo. Y con la showoman debatieron sobre feminismo y temas políticos, que pusieron la conversación al rojo vivo.

Por ejemplo, la rubia comentó que “no estamos en Colombia, ni estamos tampoco en México. Acá en Chile no se produce droga. Con cueva tiran semillas y salen las plantas de marihuana”.

Luego, señaló que “en Chile no existen los narcotraficantes. Así que quiten la palabra narcotraficante”, sacando ronchas en el público.

Helhue Sukni y Kast

Posterior a esto, la abogada se metió de lleno en el mundo político, y comentó si trabajaría para un gobierno como el de Gabriel Boric.

“Yo no puedo ser ministra de Boric porque estoy metida en el mundo de defender a delincuentes, entonces si yo defiendo a delincuentes no me van a elegir para su cartera. Pero, yo podría ser ministra de Justicia, lo haría regio”, expresó.

Y agregó que no trabajaría con alguien de derecha, como José Antonio Kast: “No, porque Kast es la prolongación de Pinochet, ese es el tema. El pensamiento de Kast como economista, o sea no sé si es economista, pero como política económica pal’ país no es mala, porque él es capitalismo, y el capitalismo permite que la gente pueda tener diversas especias, adquirir bienes, etc, pero el problema que eso suscita que restrinja”.

De esta forma, Helhue Sukni dejó más que claro su parecer político, en un episodio imperdible donde finalmente Marlen Olivari resultó ganadora.