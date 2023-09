“Así que quiten la palabra”: Helhue Sukni asegura que en Chile no hay narcotráfico

Helhue Sukni fue una de las protagonistas del último episodio de El Purgatorio. En el programa de Canal 13, la abogada fue cuestionada por su trabajo como defensora de traficantes de sustancias ilícitas. Un empleo ante el que la jurista aseguró sentirse orgullosa de llevarlo a cabo.

“Llevo muchos trabajando, defendiendo gente. Yo desde el colegio siempre defendí a mis compañeras, por algo fui motivo y objeto de que me echaran de los colegios. También era bien buena para mandar y organizar todo (…) Cuando hice la práctica el año 94, 95, ahí la hice dentro de la penitenciaría y me encantó“, explicó.

Tras ello, la abogada fue consultada si siente culpa por defender a narcotraficantes. “No, yo no soy como los políticos, que les hacen una pregunta y se tiran por la tangente. No, yo lo digo al toque: no me da vergüenza. Y numeral dos, en Chile no existen los narcotraficantes. Así que quiten la palabra narcotraficante“, respondió.

“No estamos en Colombia, ni estamos tampoco en México. Acá en Chile no se produce droga. Con cueva tiran semillas y salen las plantas de marihuana“, añadió.

“La defensa es un derecho que tiene toda persona”

Más adelante, la abogada e influencer en Instagram, expuso cuál es el modus operandi más común de los traficantes en el país. “En general, el gallo que vende está en su casa, le tocan la puerta y sale un tercero, o sale él mismo y vende“, sostuvo.

Finalmente, acerca del tema, Helhue Sukni expresó: “¿Por qué yo no me avergüenzo de lo que hago? Porque para mí y para cualquier persona que tiene un sentido común, la defensa es un derecho que tiene toda persona. Ya sea que esté procesada, que esté presa, que esté lo que sea… Es un derecho que tiene toda persona“,