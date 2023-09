“A donde voy llegan a apoyarme”: Bambino agradece a sus fans por hacer rifa para su repechaje

Fernando Altamirano, más conocido como “Bambino”, recientemente sorprendió con la “Bambitón”. Una rifa que en la que algunos de los premios son un buzo deportivo autografiado, una pelota de fútbol también autografiada, dos jockeys, un reloj con fotografías del deportista, entre otros. Y recientemente, valoró este gesto de sus fans para apoyarlo en su intento de regresar a través del repechaje a Gran Hermano.

El exparticipante del reality de Chilevisión, argumentó en conversación con Página 7, que compartió esta rifa a través de sus redes sociales, porque “más que nada lo hice por apañar a las cabras porque desde que salí han sido súper movidas conmigo. Me han dado mucho apoyo, mucho cariño y no me costaba nada tratar de viralizarlo y ayudarlas. Al final me están ayudando a mí“.

“Yo hice público que quiero entrar al repechaje y ellas se empezaron a mover con rifas y todo. Me pidieron si pudiera hacer algunos regalos míos personales para motivar a los que me siguen, a los que me apoyan“, añadió.

Espera volver a Gran Hermano

Más adelante, ante todo este cariño que ha recibido, Fernando Altamirano manifestó la feliz que está. “Así que nada, contento por el cariño de ellas, de ellos y los que me están apañando en esto. La verdad es que las chicas son súper movidas… Ojalá las cosas se den bien y logremos todo el objetivo“, afirmó.

Tras ello, Bambino expuso lo querido que se ha sentido por sus fans. “Se siente bastante bonito sentir el apoyo y el cariño de tantas personas. Las Bambi Lovers tienen un grupo de WhatsApp donde hay más de 400 personas y día a día mensajes, no sé, de buenos días, de buenas noches, pendientes de lo que yo esté haciendo”, sostuvo.

“A donde voy llegan a apoyarme, a comentar y se siente lindo. Yo antes de esto era una persona súper anónima, no era conocido y que la gente te entregue su cariño y su apoyo, la verdad que es súper bonito, uno se siente bien con eso“, adicionó y cerró.