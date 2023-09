Pedro Pascal compite contra él mismo en la lista de los hombres más sexis del mundo

El chileno Pedro Pascal se ha robado la atención del todo el mundo, no solo por sus grandes actuaciones en exitosa series como Last of Us, sino que se ha levantado como uno de los hombres más seductores del planeta.

O al menos así lo estableció la revista People, publicación estadounidense que cada año lanza su esperada lista de los hombres más sexis, y este año el artista es parte de los nominados.

Compite consigo mismo

Pero no solo eso, es que el actor nacional ya tiene asegurado un galardón, ya que en la votación disputa por la revista norteamericana, el chileno cuenta con su propia categoría.

“¿Cuál versión del actor es la más sexy?”, planteado People en su consulta, dando a elegir entre el Mandolorian, su personaje de Las of Us (Joel), su rol en Narcos (Javier Peña) y finalmente, la versión padre perruno del actor.

Entre las otras categorías planteadas por la revista, se encuentra los hombres más sexies de la TV, del deporte, de la música, del cine, TikTok, y hasta el Ken más seductor de la película Barbie.

Para votar en esta selección, puedes ingresar pinchando este link. Ahora bien: ¿Tú qué versión del chileno elegirías como la más sexy?