“No anda metida en cahuín”: Vale Roth revela cuál es su participante favorita de “Gran Hermano”

Valentina Roth causó revuelo en las redes sociales al compartir su opinión sobre cuál es su participante favorito de Gran Hermano Chile. A través de su cuenta de Instagram, Vale reveló su simpatía por una de las integrantes del reality de Chilevisión. Y también contó, que su esposo, Miguel de la Fuente, es quien la mantiene informada acerca de este programa.

En un intercambio ligero con su esposo, Miguel, Vale Roth le preguntó sobre qué hacía en ese momento. “Estoy mandándole 40 votos a un personaje de Gran Hermano, que me carga. Me gasté 14 lucas para que se vaya de una y pare su show“, respondió el marido de la influencer. Y se pensó que es votos iban para Coni Capelli, pero no, iban para la señora Mónica.

Vale Roth explicó que se mantiene al tanto de los eventos dentro de la casa ubicada en Buenos Aires principalmente a través de las redes sociales. Mientras que su esposo, Miguel, es quien está más involucrado con el reality y sigue de cerca a los concursantes.

“Miguel ama a Alessia, la encuentra la más linda, la más regia, la más top. La encuentro regia, linda, es simpática, dulce, talentosa, no anda metida en cahuín“, contó la bailarina.

Le llamó la atención que se tomen tan enserio un reality

Más adelante, la influencer expuso que su esposo “dio su punto de vista y la gente mandó mensajes como ‘lo vamos a dejar de seguir’, ‘cómo piensas así’ y ‘Valentina, te me caíste’. Ridículos, qué miedo, cómo se lo toman tan personal, si es un reality. Basta“.

“Dije que encuentro tierna y linda a la Alessia y recibo puteadas. Yo bloqueo, pero me parece insólito, ridículo“, añadió.

En última instancia, Vale Roth llamó a la tolerancia y la empatía. “Tienen que relajarse con los realities, porque a los que han sido eliminados, le han hecho la vida imposible. Cómo tanto odio“, cerró.