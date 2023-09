“Popín la está llevando”: Kurt Carrera y Pablo Zamora se reencuentran en misterioso video de redes sociales

Esta jornada un video subido a Instagram dejó expuesta una nueva reunión entre un icónico dúo de comedia nacional: Kurt Carrera y Pablo Zamora.

Precisamente fue el primero quien compartió el registro en su perfil personal. Una suerte de sketch entre ambos donde el intérprete del pajarito Tutu Tutu hace de chofer de Uber.

“Acabo de tomar un Uber y no me van a creer. Me encuentro con el señor Kurt Carrera”, partió el actual charlista motivacional. “Tienes que colocarte el cinturón de seguridad, es importante”, lanzó pronto en dirección a su amigo.

“Qué sorpresa que estés de Uber, ¿te ha ido bien en lo tuyo?”, cuestionó Zamora. “Sí, me ha ido increíblemente. He estado ahí, sobreviviendo como cualquier chileno en la vida”, argumentó Carrera. “¿Y a ti ” devolvió Carrera. “Bien, contento”, dijo el intérprete de Paul McDowell.

Pero quizás las líneas más relevantes del registro vinieron luego. “Oye, Popín la está llevando”, señaló Kurt Carrera. “¿Popín?, sí algo me han contado”, dijo escueto el hombre detrás del meme de TikTok y expersonaje de Morandé con Compañía.

El retorno de Popín

El registro de Kurt Carrera y Pablo Zamora llega luego de rumores que apuntaron a que Popín volvería a los escenarios ante el auge de sus clips en las redes sociales. Siendo así, la parodia de Pin Pon, de Jorge Guerra, podría extender aquel historial marcado por frases como “Pencaaa” y “Pull the strings”.

Eso sí, los seguidores no se hicieron esperar para expresar su sentir. Desde ahí salieron comentarios que los alababan como “Eminencias” hasta otros donde se leía “Maestros, se les extraña”. Claro que en general la solicitud es que vuelvan con sus personajes más emblemáticos.