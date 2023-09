Sin paraguas y sin posibilidad de suspensión: Bruno Mars promete un show desafiando el pronóstico de lluvia

Bruno Mars no se va a suspender. Esta es la premisa con la que DG Medios y Live Nation trabajaron a toda máquina en montar el escenario del Estadio Monumental durante lunes y martes.

Es que el cantante regresa con todo. Y la Alerta Temprana Preventiva no detiene ni su espectáculo ni a los fanáticos que esperan ansiosos el reencuentro.

De hecho, a pocas horas de su presentación, Ticketmaster liberó nuevos tickets para ser parte de la fiesta que armará el artista en Macul.

Y, tal como pasó con todos sus boletos, se agotaron rápidamente, dejando más que claras las ganas que hay de volver a corear éxitos como Locked Out Of Heaven y When I Was Your Man.

Sin paraguas a Bruno Mars

Así, sin más tickets disponibles, el intérprete comenzará su performance a eso de las 21 horas, con Soulfia como su gran telonera a las 20 horas.

En tanto, las puertas al recinto albo se abrirán a eso de las 16 horas, y no está permitido llevar paraguas pese a la posibilidad de precipitaciones en Santiago.

Incluso, en las redes de DG se aconseja portar capas de agua para cubrirse en caso de que el agua finalmente se desate sobre la capital.

¿Y qué más no puedes llevar? El listado incluye botellas, alimentos, aerosoles y los clásicos selfie sticks, además de cámaras con lentes intercambiables.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DG Medios (@dgmedios)

De esta forma, el concierto de Bruno Mars promete continuar con una cartelera de shows de lo más nutrida, al que seguirán esperadas presentaciones como la de Morrissey en Movistar Arena, Ricardo Arjona en el Bicentenario de La Florida y The Cure y Roger Waters, que también harán rugir el Monumental en noviembre.