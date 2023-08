“Tengo una muy buena onda con la institución”: Pincoya responde a Jorge por haber tratado de “paco c…” a Rubén

En Gran Hermano Chile se llevó a cabo recientemente un nuevo “Cara a Cara” entre los participantes. Y cuando le tocó a Jorge Aldoney encarar a Jennifer “Pincoya” Galvarini, este aseguró que ella haría de todo para salvarse, y recordó la vez que ella trató de “paco cul****” a Rubén Gutiérrez, quien formó parte de aquella institución.

Ante esto, la Pincoya respondió: “Mira Jorge, querido amigo: yo tengo una muy buena onda con la institución de Carabineros de Chile, a la cual yo pertenecí muchos años. Y nosotros cuando trabajamos también nos tratábamos de ‘paco’. Ninguno de los dos pertenece ahora a la institución. Cada uno tomó rumbos diferentes, pero eso no quiere decir que yo no le tengo un respeto a Carabineros de Chile“.

“Tienen Pincoya para rato”

Tras ello, Jennifer Galvarini pasó a contraargumentar y a cuestionar duramente a su compañero en el reality de CHV. “Si tú me dices a mí que haría cualquier cosa para quedarme, veo que estás equivocado. Porque más cosas hacen ustedes para quedarse, injuriando, culpando, armando patrañas… Porque han dicho de todo para sacarme de la casa“, afirmó.

“¿Pero quieres que te diga una cosa? Cuando yo me vaya de acá es porque la gente de afuera quiere que yo me vaya. Y me voy a ir con la frente en alto. Así que, les guste o no, tienen Pincoya para rato“, complementó.

Finalmente, Jennifer “Pincoya” Galvarini se dirigió exclusivamente a Jorge Aldoney. “Te voy a decir una cosa, cuando yo te voy a nominar, cuando yo te digo algo, son situaciones que han pasado entre los dos, no de pericos los palotes, fíjate. Tú no andes de vocero, corta tu show. Porque a mí también me molesta tu modo (…) Te gusta huevear, recibe también“, cerró.