El fraternal Cara a Cara de Pincoya con Constanza en Gran Hermano

Dentro de Gran Hermano, las relaciones están cada vez más consolidadas. Así es el caso de Jennifer y Coni, quienes se han vuelto inseparables a lo largo de estos dos meses.

Durante una actividad llamada “Cara a Cara”, Jennifer eligió a la bailarina de ballet como la persona con la que le gustaría llegar a la final.

“Quiero que llegues a la final“, comenzó diciendo la isleña.

“Si a mí me dan a elegir, obviamente te voy a elegir a ti. Eres la persona con la que mejor me llevo, eres mi partner, me retas, nos enojamos, nos abuenamos, así que quiero estar contigo hasta el día que parta de esta casa“, afirmó la Pincoya.

En este emotivo momento, Jennifer no pudo perder su estilo y aprovechó para enviar algunas indirectas a sus compañeros, quienes estaban presentes en la actividad.

“Hay alguien que tiene que decir las cosas en la cara y creo que tu eres una persona que va de frente“, señaló.

“Cuando uno pisa tu terreno es un terreno seguro”

Ante las palabras de Pincoya, Constanza respondió agradeciendo la amistad de la mujer y haciendo un mea culpa por sus comportamientos al comienzo del reality.

“Uno de mis sueños es estar contigo en la final. Hemos recorrido un largo camino juntitas, nos hemos enojado, hemos vuelto a estar juntas porque de eso se trata la amistad, de decirse las cosas“, señaló Capelli.

Coni también aprovechó de dedicar unas bonitas a Jennifer, quien ha sido nominada a placa en numerosas ocasiones por sus compañeros.

“Cuando uno pisa tu terreno es un terreno seguro, porque uno sabe a lo que va. Sin embargo, hay terrenos que son indebles, como que sí, como que no. Son arenas movedizas y esos terrenos a mí no me gustan, contigo es un piso fuerte“, continuó Constanza.

Finalmente, Coni realizó una autocrítica por sus actitudes al inicio de Gran Hermano.

“Tengo la autoestima suficiente para decir que creo que partí mal el reality, pero fui repuntando haciéndome más fuerte y tu tienes mucho que ver en eso. Tú me hiciste más fuerte, me has hecho una mujer más fuerte acá adentro“, finalizó.