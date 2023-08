“No me invites a tu programa para agredirme”: Neme y alcalde Carter protagonizan tenso cruce

La mañana de este jueves, el periodista de Mega, José Antonio Neme, y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, protagonizaron un tenso cruce de declaraciones durante la transmisión de Mucho Gusto.

Todo comenzó cuando el animador del espacio televisivo hizo una reflexión respecto al actuar de los parlamentarios durante la emergencia del sistema frontal que azotó a la zona centro-sur del país desde el pasado viernes.

“¿En qué estaba la Cámara de Diputados el día de las peores lluvias en los últimos 14 años? ¿En qué estaba? Se los pregunto. Ustedes lo saben porque son políticos y leen el diario. ¿En qué estaban? Estaban leyendo el 22 de agosto un papel (…) Dan vergüenza, perdón, que dan vergüenza (…) Entonces, yo me pregunto, ¿en qué planeta viven ustedes los políticos? ¿En Melmac, con ALF?”, señaló el periodista.

“Sea menos egocéntrico”

A lo dicho por Neme, el alcalde Carter respondió que generalizar “no es justo”, palabras que fueron replicadas por el comunicador diciendo: “No todo se trata de usted, señor Carter. Estoy hablando de los políticos y nadie está apuntándolo a usted directamente. Sea menos egocéntrico”.

Ahí las cosas se complicaron, ya que el jefe comunal de La Florida expuso tajante al conductor: “José, no me invites a tu programa para agredirme (…) No grites, José Antonio. Si tú me invitas a un programa y yo comparto tus juicios, no tienes para qué alterarte ni gritarme a mí ni a nadie”.

“Pero si nadie está hablando de usted, insisto”, comentó Neme en respuesta a Carter, alcalde que volvió a reiterar que “no aceptar” que se generalice.

“(Dices) que son toda una manga de sinvergüenza y eso no es verdad. ¿Hay gente mediocre? Sí, harta. ¿Algunos sinvergüenzas que deben estar en la cárcel? Algunos. Pero también algunos que tratan de hacer su pega anónimamente”, complementó el jefe comunal.