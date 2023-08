“Esta es loca”: Pamela Díaz agarra para el leseo a Trinidad Cerda

Pamela Díaz y Trinidad Cerda protagonizaron divertidos momentos en el episodio de Algo que decir que fue transmitido el miércoles 23 de agosto. Y es que la Fiera no paró de agarrar para el leseo a la exparticipante de Gran Hermano Chile.

“Te traje unas plantas… Se cambió de casa. Por fin tiene su casa propia“, le dijo Pamela Díaz a Rodrigo Gallina. Y ante este comentario, Trini preguntó: “O sea, si yo me cambio de casa también me vas a dar una plantita“. Sin embargo, la respuesta de la Fiera fue rotundamente negativa. “No, tú no eres mi amiga“, contestó.

Más adelante, en otro momento del programa, Trinidad Cerda hizo una reflexión sobre su actuar en Gran Hermano. “Fueron errores que fueron pasando y que los hice yo. O sea, hago un mea culpa y fui yo…“, planteó. “O sea, ¿está bien que te fuiste?“, preguntó la Fiera. “Está bien que me haya ido, Pame“, respondió. “¿Y entrarías de nuevo?“, replicó nuevamente Pamela Díaz.

Frente a la duda de la Fiera, Trini respondió: “No sabemos. O sea, llevo una semana afuera. Estoy respirando todavía”. No obstante, en vez de tomarse con seriedad la respuesta de Trinidad Cerda, Pamela Díaz hizo la siguiente pregunta: “¿Y antes no respirabas?“.

“Es como el Chino Ríos”

Posteriormente, Trini habló acerca de su cambio de habitación en Gran Hermano, donde pasó de dormir con “Los Lulos”, a dormir con “Los Guarenes”. “Estay en una casa como en la playa con amigos y de repente tenís problema en una pieza… Si en otra pieza hay una cama, chao, me voy para allá“, sostuvo la exparticipante del reality de CHV.

Y tras escucharla, la Fiera le consultó: “¿Por qué contestai cómo que estay aburrida? (…) Es como el Chino Ríos, ‘me da lo mismo, me importa un…‘”.

“Esta es loca”

Minutos después, acerca de Trinidad Cerda, Pamela Díaz señaló: “Como que quiere hacer todo, pero no quiere hacer nada“. A lo que Trini rebatió: “Quiero hacer todo“. Sin embargo, Pamela Díaz agregó: “Y a la vez nada“. No obstante, Trinidad Cerda insistió: “Pero estamos haciendo hartas cosas acá”

Finalmente, refiriéndose a la exparticipante de Gran Hermano, la Fiera concluyó: “Sabes, es que ella puede ser como una niña de internado. Así, mal. ¿Hay cachado? Esas hueonas que tú las mirai y te da miedo después de un rato. Es que como que son tan amables, que ‘esta hueona es loca’“.