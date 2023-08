“Pasaste mi límite”: Raimundo se hartó de La Pincoya tras desubicado baile

La noche del viernes en Gran Hermano Chile trajo consigo un inesperado giro cuando Jennifer Galvarini, conocida como La Pincoya, se fue de reto por parte de su amigo Raimundo Cerda. Este episodio se originó debido a una “humorada” que no fue bien recibida el rubio participante del reality.

La situación se desencadenó durante una fiesta temática de pijamas. En medio de la alegría del evento, La Pincoya se subió a la cama donde Raimundo estaba acostado y comenzó a realizar movimientos pélvicos sobre su zona íntima. Aunque inicialmente esto provocó risas, Raimundo dejó claro que la situación no era cómica para él.

“Tú sabes la relación que tenemos, lo paso bien. Nos hemos conocido harto, yo igual tengo mis límites. Al principio no me incomodó, pero a la segunda… Está bien, no pasó nada. Pero es una cosa que trasgrede. En mi vida soy un caballero, lo paso la raja, soy loco, pero no pierdo mis líneas“, le dijo Raimundo a La Pincoya.

Jennifer Galvarini: “Soy súper liberal”

Tras el evento, Raimundo conversó con La Pincoya para expresar su incomodidad y establecer límites. Le explicó que aunque disfruta de su amistad y ha compartido momentos agradables con ella, la situación traspasó los límites. Y a pesar de que Jennifer intentó restarle importancia, Raimundo se mantuvo firme en su posición.

“Fue una situación que no me gustó (…) Pasaste mi límite“, sostuvo Raimundo. Ante lo que Jennifer Galvarini respondió: “Te ofrezco disculpas, pero yo no lo vi como algo cochino (…) Soy súper liberal. No lo voy a volver a hacer“.

Al día siguiente, Jennifer fue llamada al confesionario por “Gran Hermano”, quien la reprendió por su comportamiento. “Tu actitud con Raimundo fue desubicada, debes entender que la otra parte puede sentirse incómoda o vulnerada. No voy a permitir nunca más que este tipo de conductas puedan incomodar a otras personas“, advirtió la voz.