Gran Hermano: Acusan a familia de Lucas Crespo de agredir al clan de Pincoya tras la eliminación

Una compleja situación se habría vivido al interior de CHV una vez terminada la gala de eliminación de Gran Hermano, con la familia de Lucas Crespo como protagonista.

Esto debido a que, como era domingo de expulsión, todos los clanes y amigos son invitados al estelar animado por Diana Bolocco y Julio César.

Y ahí, parte de los adherentes del tiktoker habría tenido nada menos que un encontrón con los simpatizantes de otra de las protagonistas de la jornada: Pincoya, quien se salvó y sigue en la casa estudio.

La familia de Lucas versus los lulos

Así, fueron diversas cuentas de Twitter las que comenzaron a denunciar la pelea, señalando que alguien del grupo de Crespo le habría ido a gritar a los lulos y decir que el programa estaba “arreglado”.

Un hecho que una amiga de la Pincoya denunció en un live de TikTok, donde dio cuenta de esta discusión y en Twitter se empezó a hablar de varios involucrados, como el Bambino, quien también estaba en el lugar pese a haber sido eliminado hace varias semanas.

De hecho, en la transmisión, la compinche de la chilota, de nombre Carla Matutera en la red, manifestó que “el cabro me quería pegar, estaba enojado, pero mal”, asegurando que quien la encaró fue nada menos que familiar del tiktoker.

estoy de publico en el estudio y la familia de Lucas se fue en contra la familia de la pincoya, y así después piden respeto y que entendamos que es un juego ???? #TheLulosShow — rayitooo (@gnftear) August 21, 2023

“Es verdad, el que le administra la cuenta al Lucas me agredió, pero yo me defendí. El niño no soportó la ira de que ganara la Pincoya y fue y me dijo a mí… grita a lo Chavo del 8 ‘esto pasa cuando todo está arreglado’… empezó a hablar pestes de Pincoya, y me dijo que era un bendecido por no conocerla…”, contó la amigui de la participante.

El ultimo comunicado de lo que paso en el panel #TheLulosShow pic.twitter.com/SgLRld4ofT — Arual (@Arual0328516500) August 21, 2023

Una situación que, según la misma mujer, nunca había ocurrido, en ninguna de las galas. Y solo se había generado en esta compleja placa de seis personas.

Una información que causó revuelo, y donde varios empezaron a viralizar registros en la exred del pajarillo, donde algunos apuntaron a Bambino como el cerebro de la pelea.

Esto paso en el estudio con el amigo de lucas #TheLulosShow pic.twitter.com/YjYUqS0AZc — A.carrasco (@ArsenioCarrasco) August 21, 2023

Creo que bambino llevo un amigo y por ahí quedó la escoba.#thelulosshow pic.twitter.com/WzlcpqItr4 — Nicole Espinoza (@nicky91espinoza) August 21, 2023

Bambino y Los amigos de Lucas se pusieron a pelear en el estudio en contra de la gente de la pincoya, y después gritaron que el reality estaba arreglado, la wea ordinaria. LUCAS Y BAMBINO AL 133 #TheLulosShow pic.twitter.com/Y76ARnkWyE — ro (@iamacoon) August 21, 2023

#TheLulosShow Bambino fue con sus amigos a gritarle a la familia de Pincoya que estaba todo arreglado. Después de eso la familia de Lucas fue a seguirle el juego. Trataron super mal a la familia de la Pinco. Eso pasó. pic.twitter.com/sdhR7ZlbGb — Andreita (@Andreita1682537) August 21, 2023

Sin embargo, el pololo de Alessia se defendió en su Instagram. Y señaló que no habría tenido nada que ver en el entuerto.

De esta forma, la noche de eliminación de Gran Hermano terminó con un triunfo más de la llamada Resistencia, quienes lamentablemente no pudieron celebrar con todo debido a este problema,