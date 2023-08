“¡Podré decir cositas también!”: Daniella Chávez advierte Gonzalo de la Carrera por ataques a ministra Arredondo

El 16 de agosto se llevó a cabo un cambio de gabinete. Uno en el que entró al gobierno la actriz y gestora cultural Carolina Arredondo como nueva ministra de las Culturas. La también creadora y profesora del Preuniversitario Teatral de la Universidad Mayor, recibió varias críticas por su llegada a la secretaría de Estado, donde muchas de estas apuntaban a su actuación y escena sexual en la serie Infieles.

De hecho, este tipo de críticas por su trabajo en una recordada comedia chilena, incluso vinieron de parte de congresistas, como fue el caso del diputado Gonzalo de la Carrera. “Una actriz con tintes porno al Ministerio de las Culturas y un comunista en Educación. Puro humo. Y en el discurso más de lo mismo“, escribió en Twitter el exmilitante del Partido Republicano, quien subió una escena sexual de la ahora ministra.

Sin embargo, la defensa a la nueva ministra de las Culturas, vino desde el mismo sector. Y por parte de Daniella Chávez. “Sé que las imágenes son públicas. Pero Gonzalo, las está usando para denostar, ¡y menospreciar el trabajo de una mujer! Después vienen elecciones y lloran porque tienen a las mujeres en contra”, le comentó la conejita Playboy al diputado de ultraderecha.

Luego, agregó: “Mejor borra eso, ¡y que yo sepa en ese ministerio no es la única actriz que llega! ¿Entonces la desprecias por su trabajo? ¿Por qué salió desnuda en escenas sexuales? Después vienen debates y les sacan estas estupideces al sol, ¡y quedan como idiotas! ¡Bórralo!”.

“Intenta criticar su nombramiento por los méritos. Por su capacidad para ser ministra. Pero criticar por ser mujer y por el trabajo que realizó, ¡ya es violencia de género! Lo viví por parte de la izquierda y es feo. Intenta ser más hombre y borrar ese video. ¡Así no contarán jamás con mi apoyo otra vez!“, añadió después.

La dura advertencia de Daniella Chávez

Tras ello, la mujer que goza de gran popularidad en Arsmate y Onlyfans, al no ver respuesta del diputado del distrito 11, lanzó una amenaza. “Si el ‘señor’ Gonzalo de la Carrera no borra el tuit donde denosta y menosprecia a una mujer por su trabajo, yo jamás vuelvo apoyar a nadie de ese sector político. Y es más, ¡podré decir cositas también!“, afirmó.

“Es de poco hombre lo que hizo Gonzalo, ¡y raya en la violencia de género! Si no te gusta, puedes criticar su nombramiento, quizás juzgar los méritos o su capacidad para ser ministra. ¡Pero criticarla por sus escenas como actriz ya es de cobarde! Yo viví y vivo esa agresión de parte de algunos de la izquierda y es horrible como mujer. ¡Pero no me gusta que me defiendan atacando a otra mujer! ¡Prefiero nunca más apoyar a nadie!“, complementó.

Finalmente, Daniella Chávez expresó: “¡Después quieren el voto de las mujeres y las tratan como las pelotas! Por estas actitudes tuvieron las mujeres en contra en las elecciones pasadas, ¡y no aprenden!“.

