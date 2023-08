“Me dolió que me sacara la madre”: Pancho del Sur responde a las acusaciones de Luis Slimming

La pelea entre Luis Slimming y Pancho del Sur sigue escribiendo nuevos capítulos tras la acusación del joven humorista del podcast El Sentido del Humor de supuestos episodios de abusos por parte del temuquense mientras ambos eran parte del programa Coliseo Romano de Mega.

Fiel a su estilo, inicialmente Don Comedia acusó que Del Sur le hizo bullying durante la grabación del espacio televisivo. “Según tú yo jamás iba a llegar a ser alguien en humor”, señaló, medio en broma, medio en serio.

Ahora Pancho del Sur respondió a Luis Slimming. En conversación con Nicolás Larraín en el programa Not News, del canal Vía X, el humorista fue categórico. “El estuvo dos programas, o sea no existió, no era su momento”, partió diciendo el hombre detrás de Canción del nada.

“Yo ni me acuerdo de él. ¿Esconderle lentes o echarle sal al café? mira, no le daban ni café a los artistas”, rememoró el exproductor general de humor del programa de Mega.

Pacho del Sur sobre Luis Slimming: “Él sufrió mucho bullying”

Pero también fue un poco más allá, bajo la mirada de Francisco Gatica (su nombre real), Slimming no era un buen humorista mientras participaba en el concurso.

“En ese tiempo él era malo”, dijo en referencia a sus rutinas de la época. “El se superó después de diez años, ahora lleva sus tres o cuatro años haciendo humor y lo felicito“, agregó.

Del Sur también se refirió al episodio donde Slimming lo insultó en el capítulo del 10 de agosto del podcast. “Me dolió que alguien gratuitamente me sacara la madre en televisión. En todos sus programas usa a sus invitados para nombrarme”.

“Hice un estudio de este joven y siento que él sufrió mucho bullying en el colegio. Yo creo que fue un niño muy abusado por sus compañeros, entonces creció con una cosa“, dijo, adelantando que le gustaría hablar con él para aclarar la situación.

Acorde a la óptica del guitarrista, su relación con Luis Slimming sería similar al vínculo que ha establecido el humorista Fabrizio Copano con Checho Hirane, cuyo último episodio incluso permeó Times Square.

Para los seguidores del podcast y de la carrera de Slimming, son conocidos sus inicios en Mega. Su paso por el programa sucedió cuando tenía 24 años de edad y se puede revisar a partir del minuto 1:07:42 del siguiente video: