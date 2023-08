“Anden siempre atentos”: Karen Bejarano sufre intento de encerrona en Colina

Durante la noche del domingo, Karen Bejarano sufrió un intento de asalto cuando se trasladaba en su vehículo por la comuna de Colina. Más precisamente, la ex Mekano casi fue víctima de una encerrona cuando se trasladaba en la Rotonda Piedra Roja en Colina. Una instancia, ante la que la cantante alegó por la mala atención de Carabineros.

“Acabamos de salvarnos de una encerrona en la Rotonda Piedra Roja en Colina. Ojo, son dos tipos. Un hueón con casco y otro un tipo mayor con fierros. Están en una camioneta negra. A Carabineros los llamamos durante 20 minutos y nunca atendieron“, expuso Karen Bejarano a través de una publicación en sus redes sociales.

Tras ello, una seguidora le preguntó a la ex Mekano si se trasladaba junto a su hijo Guillermo cuando sufrió este intento de encerrona. “No, menos mal que no estaba con nosotros“, contestó. Y más adelante, al ser consultada si se encontraba “bien” después de este incidente, Karen Bejarano respondió: “¡Sí! Fue solo el susto menos mal“.

Posteriormente, en una storie en Instagram, Karen Bejarano señaló: “Gracias a Dios y la rápida reacción de Juan Pedro, estamos bien. Cuídense y anden siempre atentos a este tipo de situaciones“.

La piden como panelista de Gran Hermano Chile

En otro tema, en redes sociales últimamente han pedido con fuerza el nombre de Karen Bejarano como panelista para el reality de Chilevisión. Y es que, en sus redes sociales, la cantante en más de una ocasión ha tuiteado o comentado sobre Gran Hermano.

“Para los que dicen que aguantamos la honestidad de la Pincoya, pero no la de Lucas, les digo lo siguiente: la Pincoya dice hueás, pero siempre a la cara y en el momento. A diferencia de Lucas que sí habla por atrás y ahora en vivo de forma pasivo-agresiva la enfrentó“, tuiteó en la noche del domingo.

“Digo pasivo-agresiva porque habla pausado con mucha tranquilidad, pero sus palabras son muy agresivas y humillantes“, añadió.