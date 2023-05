Sacaron la artillería pesada: Karen Bejarano respondió a su hermana y ésta reafirmó que “tiene un problema con la mentira”

El conflicto entre Karen Bejarano y su familia está lejos de terminar. O, así al menos se evidenció este martes, cuando las acusaciones siguieron de lado y lado.

Todo partió porque la cantante compartió un doloroso mensaje por el día de la madre, donde recordaba el abandono que sufrió por parte de su progenitora cuando le confesó que había sufrido abuso sexual desde los nueve a los catorce años.

“Gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones”, fue parte de lo que dijo.

Un texto que motivó la incendiaria respuesta de Charlot, hermana de la ex Mekano, quien también usó sus redes para mandarle varios recados.

“Mi familia y yo estamos destrozados por el comportamiento que ella ha tenido públicamente y esto lo arrastramos hace décadas. Espero comprendan y no opinen o envíen mensajes privados insultándome, porque no saben ni el 1% de toda la verdad que hay detrás”, indicó.

Y agregó que “ella tiene varios trastornos y uno de ellos es la mentira. Le encanta mentir. Es más, lo hace casi por deporte… Ella tiene luz porque tiene fama, pero detrás de ella hay una familia que sabe la realidad de las cosas”.

El segundo round de Karen Bejarano y su hermana

Así, tras este público enfrentamiento, Karen decidió responder. “Cuando conté mi historia, sabía que me tendría que someter al cuestionamiento de lo que viví. El miedo a ese cuestionamiento, la culpa por callar y la vergüenza de lo que pasé, me tuvieron silenciada durante 27 años, pero lo único importante es que pude hablarlo y comencé mi proceso de sanación”, dijo.

“No me detuvo y no me detendrá… Por más falsos diagnósticos psiquiátricos que se me estén tirando como si fueran descalificativos o insultos que lo avalan”, añadió.

Luego, expresó que su objetivo con todo esto es ayudar a quienes callan este tipo de situaciones. “Hablar sana y libera y una víctima de abuso no tiene por qué vivir con el peso de cargar con ese trauma toda su vida, aunque haya gente que la abandone o invalide”, comentó.

“Si piensan que quiero llamar la atención… ¡sí, quiero! De aquellos que se sienten identificados con mi historia o parte de ella y si les resuena algo en su interior, hagan algo por cambiarlo, porque su salud mental puede y debe ser mejor”, concluyó.

Una publicación que no pasó desapercibida para su hermana. “Todo lo que he dicho es verídico y mis 29 años siendo hermana de Karen lo avalan”, fue lo primero que manifestó.

“Yo no odio a mi hermana. No quiero verla sufrir. No estoy en contra de ella. Yo simplemente después de ver todas sus entrevistas mantuve el decoro y no omití comentario alguno al respecto… Pero el pasado domingo 14 todo se salió de control porque ella insiste en manchar el nombre de mi madre, con mentiras. Sí, mi hermana tiene un problema real con la mentira. No ahondaré en el tema, pero ella miente en muchos puntos respecto a lo que dice de mi madre”, contó.

Finalmente, la hermana de Karen Bejarano lanzó una dura advertencia. “Quiero decir que si nuevamente ella vuelve a mencionar a mi madre en comentarios, hablando pestes que no son ciertas de ella, yo le voy a debatir porque mi madre sí es de mi incumbencia”, cerró.