“Tóxico supremo”: Sebastián indignó con la antesala de su renuncia a Gran Hermano

Sebastián Ramírez dejó Gran Hermano. Y este domingo, en vez de la clásica placa de eliminación, CHV hizo un capítulo especial con su salida.

Uno donde mostraron las razones de su abandono del programa, evidenciando las últimas horas que pasó en la casa.

Unos minutos que fueron polémicos, igual que la mayoría de su estadía, donde se peleó con varios al interior.

De hecho, las imágenes partieron mostrando sus conflictos que tuvo en la previa con la casa completa por haber cocinado a escondidas, luego con Coni debido a una dinámica del trono y también con Lucas, con quien se molestó por la renuncia, de la que al final se retractó.

Gran Hermano y la salida de Sebastián

Así, todo empezó a desencadenarse después de que en la casa les exigieran, a todos, colaborar con el aseo.

Una instancia a la que Sebastián se negó, saliendo a tomar sol junto con la Pincoya, y asegurando que se tomaría “el día administrativo” por estar en placa.

Esto hizo que discutiera con sus compañeros y también con Coni, que le dijo “deberías haber cooperado”, mientras Seba contestaba con rabia que el que tenía que hacer la limpieza era Lucas. “Que pague en hacer el aseo”, le gritó, todavía molesto con su frustrada renuncia.

a sebastian le quedó tan grande la coni y no pienso discutirlo con nadie #GranHermanoChile #GranHermanoCHV pic.twitter.com/nWavy0VMKZ — ִֶָ. (@chileancountry) August 7, 2023

Después de esto, quedó la grande en la fiesta de los viernes. Y ahí, molesto porque Coni no lo pescaba, se tomó los tragos de Pincoya y de la favorita del público, que explotó debido a esto: “Siempre me caga la cabeza, me come mi comida, me hace la vida imposible. Que me deje tranquila, me lo niega, me dice que estoy loca”.

"siempre me tortura, me roba mi comida, me roba mis huevos me hace todo el rato la vida imposible"

SEBASTIÁN REQLO TE ODIO #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/rYPF8WoXrd — hansito's house ✨ (@bystrawberrypie) August 7, 2023

“Para de hacerte la víctima Coni”, llegó a decirle cuando ella lloraba en la pieza con las guarenes, que intentaron consolarla tras lo ocurrido. Y luego, señaló en el confesionario que quería irse, hecho para el que no esperó las 24 horas.

“Me voy como soy nomás… Qué les voy a decir, pásenla bien. Lo pasé excelente, creo que cumplí mi ciclo, digo las cosas a la cara. Me mostré tal como soy”, lanzó en su despedida al resto de los participantes.

Y a Coni le expresó que “nunca me entendiste, algunas veces tienen que pasar cosas así… como te lo dije que te iba a cuidar, prefiero irme yo antes que tú. Te doy la posibilidad que sigai, porque lo quiero, porque lo siento”, mientras la bailarina lloraba, ya cansada de todo el desborde emocional que el chico reality le provocaba.

Una previa que indignó a los cibernautas, que hace rato pedían que Sebastián dejara el encierro de Gran Hermano por estar solo perjudicando y dañando a Coni con su relación, situación que lo hizo graduarse de “tóxico supremo”, como lo bautizó en Twitter Kel Calderón.

Wn seba es el prototipo de hombre toxico supremo ⚠️ entrador, divertido, bueno pa la talla e incluso medio hot peeero cruzando eso esta el mismisimo INFIERNO 🚫🚫🚫

Q miedo… y no se como mas encima logró irse como martir "Coni quedate tu" #GranHermanoChv — Raquel Calderón (@K3LCALDERON) August 7, 2023

digamos las heas como son, sebastian es un psicópata. — francisca germain (@franci_g) August 7, 2023