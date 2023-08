¿Se posterga? Gran Hermano tomó sorpresiva decisión sobre la placa de eliminación tras salida de Sebastián

Gran Hermano tomó una sorpresiva decisión con su placa de eliminación de los domingos. Una que confirmó CHV a ADN.cl.

Resulta que el programa no tendrá su clásica noche de expulsión en horario estelar, debido a la salida de Sebastián Ramírez.

Recordemos que el chico reality optó por abandonar el espacio, en una decisión express donde no se esperaron las clásicas 24 horas.

De hecho, los motivos de su salida se conocerán recién esta noche, conversación que sí se daría en el prime con Diana Bolocco y Julio César Rodríguez.

Así, el canal habría decidido que la noche dominguera esté por completo dedicada al diálogo con el polémico concursante.

Una movida que cambiaría la eliminación para el estelar del lunes, ya que afirmaron que esta no se suspendería, como estaban pidiendo algunos.

Un rumor que desde temprano se había tomado redes como Twitter, donde varios habían señalado que a las familias de los nominados ya se les había avisado del cambio.

Hoy no hay noche de eliminación, solo no han publicitado que se cambió (o que no habrá) para que no baje el rating del programa. Pero los familiares ya lo saben. Por favor no vean @chilevision 🍄 porque esto es realmente una verguenza. #GranHermanoCHV #GranHermanoChile

— ✨️VIVIANA AL 3331 ✨️FUERA 🐀🌟 (@FloreCi34203875) August 7, 2023