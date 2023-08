“Hay que atreverse a decir lo que uno piensa”: Paz Bascuñán habla de su defensa a Nicolás López

“O sea a todos. A todos los santos, a todos los ángeles. A todos los sabios, a todos“, fue la respuesta que dio Paz Bascuñán cuando Nicolás Larraín le consultó si le pidió consejos a tarotistas ante las críticas que recibió por apoyar a Nicolás López, cuando fue denunciado por abuso sexual. Acusaciones que terminaron en una condena de 6 años y un día de libertad vigilada para el cineasta.

Más adelante, la actriz de No estoy loca, se refirió a estos cuestionamientos que recibió. “Siempre duelen las críticas. Yo creo que uno tiene que ser la persona que es y yo soy de esta manera (…) Hay que atreverse a decir lo que uno piensa. Porque si uno está siempre pendiente de las críticas, finalmente se pierde libertad“, sostuvo en Not News.

“Es superimportante vivir con libertad. Para ser la persona que eres y no vivir con miedo a que tu opinión no guste“, añadió.

Finalmente, Paz Bascuñán señaló que “yo sé que no le gusto a mucha gente, pero así es la vida. Uno no le cae bien a todo el mundo, pero le cae bien a otras personas. Hay gente que te quiere y gente que no te quiere, y hay que convivir con eso“.

Sus declaraciones ante la justicia

Durante el juicio de Nicolás López, la actriz chilena dio a conocer las consecuencias de haber respaldado al cineasta ante las acusaciones por delitos sexuales. “Mi vida es antes y después del reportaje. Perdí trabajos, perdí amistades, fue muy duro. Desde el día del reportaje yo siento que tengo un trauma casi porque fue muy violento“, afirmó.

Luego, agregó: “Nosotros tuvimos periodistas afuera de nuestra casa un mes. Mis niños súper traumados cada vez que íbamos a llegar a la casa (decían): ‘mamá, pero van a estar, no van a estar’“.

“Decidí tener una actitud y postura que no tenía que ver con el linchamiento público que se estaba generando. Eso daba noticia. También daba noticia ponerme a mí junto al leproso y volverme leprosa también“, adicionó y cerró.