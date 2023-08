“Volví a sentirme en el tercer mundo”: Don Francisco realiza nueva crítica contra el aeropuerto de Santiago

Este viernes se emitirá 45 minutos con, programa de Megaplus que tuvo como invitado a Mario Kreutzberger, mundialmente conocido como Don Francisco. En esta entrevista conducida por Karen Doggenweiler, el fundador de la Teletón abordó diversos temas, entre ellos, sus cuestionamientos al aeropuerto de Santiago.

Durante la amena conversación, Don Francisco no evitó tocar un tema que ha sido motivo de preocupación para él en los últimos meses: el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago. En una carta pública anterior, el animador expresó su inquietud por la falta de recursos destinados a personas con discapacidad en dicho recinto.

En esta ocasión, el reconocido animador reveló que se encuentra preparando una nueva misiva dirigida a El Mercurio. Un texto en el que abordará el tema de las condiciones sanitarias en el aeropuerto de Santiago.

La nueva queja de Mario Kreutzberger

“Quiero expresar mis felicitaciones al aeropuerto, pero no tanto (…) Realmente compraron más sillas de ruedas. Cuando llegué de Estados Unidos estaban visibles en una fila, muy bonitas. Además, había carros eléctricos, de hecho, me subí en uno de ellos, a pesar de que me gusta caminar. Hasta ahí todo bien“, planteó Don Francisco al comienzo.

Sin embargo, el histórico animador de la Teletón luego realizó nuevos cuestionamientos al aeropuerto de Santiago. “Me percaté de que en los baños no había papel higiénico, ni para las manos, ni para el váter. Solo dispensadores vacíos. Además, estaba todo sucio. En ese momento, volví a sentirme en el tercer mundo“, sostuvo.

“Es importante que los baños sean prioridad, ya que demuestran un poco lo que es realmente el país“, añadió.

Posteriormente, Mario Kreutzberger destacó la importancia de que existan sillas eléctricas para los dentro del país. “Al terminar mi viaje por Punta Arenas, tomé un vuelo de regreso a Santiago, el avión aterrizó en la última puerta de salida del aeropuerto. ¡Imagínate! Nuevamente, tuve que caminar 3.500 pasos para llegar a la entrada principal, o sea, 2.2 kilómetros“, expuso.

“Sigo observando que en los vuelos nacionales no hay ningún carro eléctrico, solo sillas de ruedas básicas, Empezamos bien, pero todavía falta más cobertura“, adicionó y cerró.