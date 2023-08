Parived presenta nueva licencia médica y revelan audios que comprometerían a Tonka Tomicic

Para este miércoles 02 de agosto estaba prevista la reformalización de Marco Antonio López, conocido como Parived, y otros nueve imputados en el Caso Relojes. Sin embargo, el proceso legal no se llevó a cabo, ya que nuevamente Parived no asistió a los tribunales de justicia.

Según lo informado por Andrés Caniulef en el programa Mucho Gusto, los abogados de Parived presentaron un nuevo certificado médico argumentando que no podría acudir a la cita legal. La audiencia tenía como objetivo reformalizar a la expareja de Tonka Tomicic por delitos de asociación ilícita, receptación y receptación aduanera, dentro de la investigación liderada por el fiscal Eduardo Baeza en el Caso Relojes.

“Los abogados no han dado a conocer los detalles exactos de la licencia médica ni la naturaleza del accidente, pero parecen indicar que se trata de una caída que le causó daños, requiriendo reposo en cama“, precisó Caniulef.

No es la primera vez que Parived aplaza su reformalización por el polémico Caso Relojes. El miércoles 26 de julio también se suspendió la audiencia por problemas médicos, lo que llevó a la reprogramación de la misma para el 2 de agosto. Mientras que, en esta ocasión, se pospuso para el próximo jueves 31 de agosto.

Los nuevos audios revelados

Mientras tanto, en Sígueme y te sigo entrevistaron a la periodista Laura Landaeta, quien para su libro “Caso Relojes” siguió los movimientos que hizo Parived en el marco de esta polémica investigación, y de cuál fue el papel de Tonka Tomicic.

“En las escuchas telefónicas, además, uno puede evidenciar que ella (Tonka) está al lado de él todo el rato y le está dando consejos. Le está diciendo cómo actuar, lo que tiene que hacer, y en el entramado. De la manera que vamos revelando varias cosas que vinculan a Tonka en esto“, afirmó Laura Landaeta.

Luego, agregó: “Los cheques de Tonka, incluso los mal firmados, están hechos por Tonka. Los 76 cheques, los más de mil millones los invirtió ella. En el libro contamos otras historias que van develando el perfil de ella, que está muy lejos de ser una víctima de Parived. Nunca me queda claro quién es víctima de quién“.

Finalmente, Laura Landaeta señaló que “fuimos nosotros mismos en un adelanto del libro que contábamos de joyas de Estrella Dinamarca que ocupó para un Copihue de Oro. Eso aparece en una carpeta investigativa. Además, no aparece en una carpeta investigativa, pero sí se realizó la grabación“.

“Donde Parived le dice a Tonka que se saque una joya que está ocupando en el matinal que hacía ella porque es robada y la pueden reconocer. No sé por qué no llegó la grabación a fiscalía. Me la mostraron y después no apareció nunca más“, reveló y cerró.