“¿Hasta cuándo la van a proteger?”: Fran congrega nuevas denuncias por amenaza de golpes contra Coni en Gran Hermano

No la quieren más en Gran Hermano. El público se cansó de la actitud matona y cizañera de Fran Maira dentro del reality de CHV.

Es que la participante una y otra vez ha dejado entrever su personalidad agresiva y cahuinera, donde siempre sus dardos apuntan a una sola persona: Coni Capelli.

Con la bailarina tuvo una fuerte pelea hace algunas semanas, debido a que ésta le advirtió a su examiga Trini que tuviera cuidado con ella.

Un consejo que generó una gran discusión, ya que la blonda no encontró nada mejor que provocarla, sacándole el tema de sus adicciones, y generando así un odio eterno hacia ella.

Fran y la ola de denuncias en Gran Hermano

Así, los pelambres de Fran a Coni han ido escalando, en intensidad y violencia. Y, la madrugada del lunes se vio como la participante nuevamente ofrecía combos a la favorita de la gente.

Unas palabras que llegaron luego de la supuesta nominación espontánea que habría hecho Coni y que habría ido dirigida a la rubia.

“Te amo mi amor, Coni nos vemos en la placa wachita, y si me echan a mí me vale pico porque me va la raja afuera”, fue lo primero que lanzó.

quien le avisa que le cambiamos el nombre, tiene 12 mil denuncias al cntv BDLSBSLWL#GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/C48Xtq3ZNQ — hansito's house ✨ (@bystrawberrypie) July 31, 2023

Y luego, vino lo más fuerte: “si me voy yo, le voy a decir ‘te pondría un charchetazo en la cara’. Tengo unas ganas de pegarle un charchetazo”.

Luego de la ida de panchito estuvieron una hora pelando a cony y Fernanda amenazó con pegarle a cony en la cara. y Viviana la profe ¿cuando vea bullying en un colegio se va a reír también? saquen a la fernanda y llévenla a un manicomio wna loca!#GranHermanoChile #granhermanoCHV pic.twitter.com/l1oYsT6HI4 — Victor (@Victor15546614) July 31, 2023

Unas palabras que no pasaron desapercibidas para quienes observaban a esa hora Pluto TV. Y que en la emisión estelar del lunes fueron repetidas en TV abierta, lo que generó que varios comenzaran a denunciarla en el CNTV por sus dichos.

genteee, mostraron en televisión abierta el ofrecimiento de combos por parte de la Fernanda a la Coni… así que vayan a denunciar al CNTV#GranHermanoCHV #GranHermanoChile #GranHermano pic.twitter.com/ztyEMWq4yd — hugo🌙 (@hvgomauricio) August 1, 2023

Acaba de salir la amenaza de Fernanda a Coni en TV, ahora a denunciar a CNTV y que castiguen a la loca por bullying y violencia #granhermanoChv Monica Panchito pic.twitter.com/kH0yPbzGSN — Harvey (@LeaoGonzalez) August 1, 2023

Listo, pasaron por TV las imágenes de Fernanda anunciando “charchazos” para Coni. Eso es incitación al bullying, merece denuncias en CNTV. #GranHermanoChile #GranHermanoCHV — ComentandoTele (@_ComentandoTele) August 1, 2023

23:06 HRS! #GranHermanoCHV — COMANDO LULO – REVENGE FOR PANCHITO! (@gaaaaaaaaa4639) August 1, 2023

GhChv se pasa sus reglas por el hoyo literal, no sancionan el bullying, acoso, maltrato, agresion, NADAAAA QUE RABIA hasta cuando van a proteger a la Francisca? La tipa es la mierda hecha persona, se van a tener q aguantar todas las denuncias al CNTV @chilevision #GranHermanoCHV — Mse🐝 (@qinmalr) July 31, 2023

@chilevision exijo que EXPLIQUEN por qué lo que hace Francisca no es considerado bullying para gh. Lleva semanas así esta mina y le siguen limpiando la imagen, canal culiao chanta. #GranHermanoCHV #GranHermanoChile #GranHermano https://t.co/KkNDRX51UE — stan kep1er (@l0nelynightt) July 31, 2023

Una ola de acusaciones que se suma a la que la misma joven generó luego de acosar, por varios capítulos, una y otra vez a Lucas.

De esta forma, Fran ahora suma una nueva polémica, de la mano de sus violentas actitudes dentro de Gran Hermano, que ya tienen cansados a los televidentes, que solo esperan que caiga pronto a placa.