“¡Qué hipócrita se ha vuelto!”: Mónica se gana el odio en Gran Hermano por críticas a los Lulos

Mónica está teniendo sus días más complejos en Gran Hermano. Unos donde se ha mostrado más rabiosa e intolerante que nunca.

Es que la señora ya no soporta. Y, en vez de decir las cosas que le molestan a la cara, ha agarrado la misma actitud de los llamados guarenes, pelando por detrás.

Una situación que ha ido escalando a tal punto que, después de votar por Coni, y ganarse el odio de los fanáticos de los Lulos, ahora sigue atacando a los miembros de su pieza.

De hecho, antes de que Francisco se fuera, la participante comentó que le daba lo mismo quién se fuera de los tres, picada porque según ella no la incluían en el grupo.

Mónica, insoportable en Gran Hermano

Así, la más longeva de la casa continuó este lunes con sus actitudes malas pulgas, sobre todo con Coni, a quien ha pelado por toda la casa.

Por ejemplo, poco antes de que comenzara el estelar, la señora empezó a cahuinear con Trini y Vivi que había ido a avisarle a la bailarina de la comida de Bigote, pero que estaba “muy ocupada”, esto en alusión a que estaba en la pieza con Sebastián.

Sin embargo, al poco rato apareció la joven, dándose cuenta que le habían dado alimento al can cuando ella ya se había preocupado de aquello.

Un minuto donde, al decirles, la abuela y Trini le contestaron que no sabían, a lo que Coni les expresó que ella y Seba les habían dicho, y la señora volvió a meter cizaña.

“Fui a la pieza y me dijeron que estaban ocupados, que me pregunte Gran Hermano que estaban haciendo, porque no estaban precisamente rezando y con espectador incluido”, lanzó.

Un hecho que causó indignación en redes sociales, donde varios ya no aguantan la mala onda de la señora, que se ha convertido en un verdadero “mueble” dentro de la casa

la señora monica amenazando a la cony con que la va acusar con gran hermano 😂😂 #GranhermanoCHV pic.twitter.com/vu3VDMvv3E — C🖤 (@cvsqzbb) August 1, 2023

la mónica puro q se hace la llorona #GranHermanoChile — iam (@taylorgoddess12) August 1, 2023

Saben que… quiero que se vaya la vieja qlia de la Monica. Na de abuelita aquí. Vieja qlia chao #GranHermanoCHV — JJavito (@JJavito) August 1, 2023

#Monica eres más falsa que judas y quiere que la integren? señora patuda. Váyase pa su casa eñora le gusta la del burro 🫏 #GranHermanoChile — Clemente Braun (@RataBraun) August 1, 2023

Monica es muy care raja ajajajaja sra ud votó por Coni y quiere que la incluyan se pasaaa, pa jueraaaaa #GranhermanoCHV — DANI (@dsreyesp) August 1, 2023

AY LA MÓNICA, TOMATE LOS REMEDIOS Y DÉJATE DE HABLAR WEAS #GranHermanoChile #granhermanoChv — N. (@ahsataan) August 1, 2023

A Monica le hubiese tenido un poco de empatía pero recuerdo que votó a la Coni y se me pasa. Que deje el show

#GranHermanoCHV pic.twitter.com/2ognv8WFvS — Ali (@itsrealaly) August 1, 2023

De esta forma, Mónica ya está cansando a la audiencia. Y, frente a eso, ya varios piden su salida de Gran Hermano, cumpliendo así un nefasto ciclo, donde poco brillo ha tenido.