“Perdí a mi familia”: Cristián de la Fuente confirmó el fin de su matrimonio con Angélica Castro

Fue una entrevista reveladora. Una donde Cristián de la Fuente confirmó el fin de su matrimonio con Angélica Castro.

Es que si bien hace rato que se notaba la distancia con la animadora, lo cierto es que el actor no había hablado tan abiertamente del tema como lo hizo con el programa El Minuto que Cambió mi Destino.

“Fueron 20 años maravillosos hasta que en septiembre del año pasado cometí un grave error al hacer una estupidez públicamente que fue darle un beso a una mujer que no era mi esposa, sin saber que le estaba faltando el respeto… en realidad más que faltarle el respeto, fue hacer un daño y hacer una humillación que fue duro”, dijo.

Esto refiriéndose al video donde lo captaron besando animadamente a una joven en un restaurante en México, que fue el escándalo que quebró su relación.

Cristián de la Fuente y el fin de su amor

“Es muy duro porque un matrimonio puede tener altos y bajos, pero 20 años de una relación, fracturarla y terminarla por algo así, fue una de las grandes cosas que me arrepiento. Si tuviera que elegir el minuto que cambió mi destino para mal, fue ese, porque perdí a mi familia, perdí ese núcleo que éramos los tres”, agregó.

El chileno indicó que “es duro hacer sufrir a quien uno ama. No puedo dormir todas las noches porque lastimé y fracture a mi familia, entonces tengo una rabia constante conmigo”.

Y que “reparar el daño que le hice a Angélica Castro no es fácil, es la última persona a la que me hubiera gustado dañar. Desde ese día ya no estamos juntos, es duro”.

“La humillación en Chile fue muy dura para ella. Todos empezaron a comentar cosas y me tienen como el peor del mundo. Por muchos años no se habló de mi vida personal, pero después de este error y equivocación se dicen muchas cosas”, añadió.

Finalmente, Cristián de la Fuente manifestó que “traté de explicar y arreglar las cosas, pero perder la confianza con humillación y de esa forma…”, dejando claro que su relación con la conductora no tendría vuelta atrás.