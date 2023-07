La cantante colombiana Shakira fue la gran ganadora de los Premios Juventud, entregados durante la noche de este jueves 20 de julio en Puerto Rico, instancia en la que obtuvo los ocho galardones a los que competía; Artista Premios Juventud Femenina, Mejor canción para mi ex, Girl Power, Mejor urban track, Mejor canción pop/urbano, Tropical mix y Social dance challenge, a los que además se sumó el reconocimiento denominado “Agente de cambio”, por su labor con la Fundación Pies Descalzos.

En tanto, la compatriota de Shakira, Karol G la secundó en los premios al obtener seis de las ocho nominaciones, seguida por el mexicano Peso Pluma con cinco, mientras que Bad Bunny, Rosalía y Bizarrap continúan la lista al conseguir 4 galardones cada uno.

Shakira emociona a sus fans

En tanto, al momento de agradecer los reconocimientos que recibió en los Premios Juventud, Shakira entregó un emotivo discurso, donde reconoció a sus fanáticos por su fidelidad en los momentos difíciles que ha vivido tras su mediática separación de Gerard Piqué.

“Mi mayor, mayor suerte es tener los fans que tengo, cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. La verdad es que cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí, cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad“, dijo Shakira claramente emocionada en medio de la ovación por sus palabras.

Luego siguió diciendo que “celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser mejor músico, mejor artista y si se puede, mejor persona. Debería haber un premio para los fans, si existiese ese premio, ustedes se llevarían todo porque son los mejores fans del mundo, los quiero y los voy a querer siempre”, apuntó en medio de aplausos.

Shakira apareció así en los Premios Juventud, el mismo día en que se conoció que la justicia española abrió una nueva investigación en su contra a raíz de una querella de la Fiscalía en la que se leacusa de defraudar a la Agencia Tributaria en los impuestos de IRPF y patrimonio del ejercicio 2018.

