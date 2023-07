“Terminemos con la pelotudez”: Neme arremete contra el ministro Jackson por robo al Ministerio de Desarrollo Social

En la mañana de este jueves 20 de julio, se informó de un robo en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Un grupo de delincuentes, vestidos de overoles blancos, sustrajeron 23 computadores y una caja fuerte, tras una llamada telefónica, haciéndose pasar por el ministro Giorgio Jackson.

Este ilícito fue analizado en Mucho Gusto, donde José Antonio Neme realizó un potente descargo. “Yo entiendo que uno tiene que esperar la versión oficial de la autoridad, pero qué es esto… De verdad, pero estamos en medio de una investigación de fraude al fisco, donde eventualmente puede haber delitos de convenios firmados de fundaciones de Revolución Democrática con diferentes municipios”, expuso el periodista.

Luego, agregó: “En la mitad de esta investigación hay una llamada de alguien que dice ‘aló, soy Giorgio Jackson, le pueden pasar 23 computadores a los overoles blancos’. ¿Ustedes creen que somos hueones? Perdón que lo diga“.

“Esto no es una serie de Netflix, esta es la vida real. El relato es tan inverosímil, que el equipo de comunicaciones del ministro le debe una explicación a la opinión pública. Terminemos con la pelotudez“, añadió el comunicador.

Neme y la teoría del “autorobo”

Más adelante, acerca de quienes teorizan que el ministro Jackson presuntamente ordenó robarse así mismo, Neme señaló que “hablemos las cosas como son, aquí se está instalando la idea del autorobo. Que aquí el ministro mismo se robó a sí mismo para protegerse a él y a sus compañeros“.

“Eso se está instalando en la conversación en redes sociales y en la calle. Hablemos a calzón quitado. ¿Qué tanta cosa? Si ya estamos en el barro, manchémonos de barro”, complementó.

Posteriormente, el conductor de Mucho Gusto se refirió a lo absurdo que fue el modus operandi del ilícito. “A mí me cuesta creer que uno planifique un autorobo tan burdo. Porque es como el Jappening con Ja. O sea, discúlpenme, para la gente que cree que esto fue un autorobo“, afirmó.

“Yo no sé si fue autorobo o no, esto lo determinará la justicia en un mediano plazo. Pero si el ministro se hizo robar a sí mismo, para destruir evidencia y proteger a algunas personas, incluyéndose, me parece que no es para invitarlo siquiera a la kermesse del colegio“, cerró el periodista.