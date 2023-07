Paty Maldonado arremetió con todo contra Cathy Barriga por vestirse de Barbie: "Ella tiene un problema..."

El estreno de Barbie ha causado conmoción en todo el mundo, incluyendo en la palestra chilena, pues en la avant Premiere de la película diversos exponentes de la televisión chilena llegaron con sus mejores outfits, entre ellos, Cathy Barriga.

Y es que la exalcaldesa llegó al lugar en nada más ni nada menos que patines, lo que causó gran impacto en el momento.

En este contexto, Patricia Maldonado comentó la situación indicando que Barriga “fue de notera, porque está trabajando en Me Late. No sé, esta hue… es como… imagínate: ‘alcaldesa de Maipú’ y ahora va de notera, vestida de Barbie y con patines. Obvio que todo el mundo quedó para adentro”.

“Me da risa que ocurra algo así, con un marido diputado, un suegro casi ex Presidente de la República y ella vestida de Barbie”, complementó la opinóloga, que no pudo evitar las risas en Las Indomables.

Ya con un tono más serio, Paty aseveró que “ella tiene un problema… es probable que nos demande, pero yo llego a los tribunales con patines y con traje rosado. Ella tiene un problema grave en decir ‘yo estoy aquí, no he muerto. Tómenme en cuenta, por favor’”.

Maldonado arremete con todo contra Cathy

Así, Maldonado se refirió a la supuesta sensación, que el hijo de Cathy, tendría con el episodio protagonizado por su madre.

“Cuando tú te pones a analizar que tienes un hijo de 20 años, si es que no más, entonces le tiene que dar vergüenza al cabro. ¿Cómo no le va a dar vergüenza que la mamá llegue vestida de rosado, de Barbie, danzando con patines? No, yo me muero”.

“Ella tiene un problema de que la cámara la trastorna y se quedó pegada en los 5 o 6 años. Es una persona que no quiere envejecer y va a luchar contra la naturaleza y eso ya se le está notando. Ya se le está notando que está luchando”, sentenció.