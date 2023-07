“Averigüen un poco y después hablan”: Arturo Vidal sacó la voz ante las críticas por deuda en pensión alimenticia

Fue hace unos días en Círculo Central, que Mauricio Israel reveló que Arturo Vidal se encuentra en un complejo momento económico. Una adversa situación, a la que se le suma el hecho de que el mediocampista debería cinco meses de la pensión de alimento de sus tres hijos con María Teresa Matus. Acusaciones, ante las que el “King” recientemente rompió el silencio.

Previamente, en Círculo Central, y acerca del presente económico del mediocampista chileno, Mauricio Israel señaló que “lo más delicado es que su esposa Marité Matus, o su exesposa, le está reclamando que hace 5 meses no recibe pensión alimenticia. Es más, con el dinero que ella recibía se estaba construyendo una casa en Chicureo”.

“Ahora se viene una demanda de pensión de alimentos tras Arturo Vidal. Lamento profundamente entregar esta información“, añadió después.

Lo que dijo la supuesta familiar del futbolista

Tras ello, una supuesta prima de Arturo Vidal, llamada Araceli Barra, según consignó Contigo en la mañana, se dirigió en duros términos contra Marité Matus.

“Las dos sabemos cómo son las cosas, ¿verdad? Entonces, o te dejas de hacer la pobrecita y dejas de hablar del padre de tus hijos, quien jamás se ha referido a ti, porque cuida la salud mental de sus hijos. Cosa que tú no haces“, escribió en una storie.

“Y aún, aunque me eche a toda la familia encima, seré yo quien hable y diga cómo eres de verdad, y lo que realmente pasa. ¡Tú eliges! Hasta ahora, nunca me he metido en nada, pero para con tu victimización“, complementó enseguida la supuesta familiar del futbolista del Athletico Paranaense.

Arturo Vidal habló

Tiempo después, y ante las constantes críticas que le llegaron a su perfil en Instagram debido a que debería cinco meses de pensión alimenticia a sus tres hijos con María Teresa Matus, Arturo Vidal sacó la voz. O más precisamente, escribió en la red social una respuesta frente a los cuestionamientos.

“Muchas mujeres hablando. Saludos y bendiciones a todas. Pero de verdad, para la otra, averigüen un poco y después hablan”, declaró el “King”.