El domingo 16 de julio, se conoció que la cuarta eliminada de Gran Hermano Chile fue Maite Phillips. La ahora exparticipante del reality de CHV se fue con más del 90% de las preferencias, y cuestionada por sus conflictos con Trinidad Cerda y Constanza Capelli.

Y una de las primeras sorpresas que obtuvo al salir de la casa del reality de Chilevisión, fue saber que Coni Capelli es la gran favorita del público. “La verdad es que estoy súper impresionada de que la Coni sea la favorita. No me cabe en la cabeza. No me va a caber nunca. Pero sí, aparte de eso, bien, que sea lo que tenga que ser nomás”, afirmó.

Tras ello, Maite también se refirió a quienes la han apoyado durante su encierro, entre ellos, su pololo. “Súper emocionada obviamente. De hecho, lo único que quiero es abrazarlo y quiero estar con ellos. Súper contenta también de sentir su apoyo ante todo. Porque saben quién soy de verdad y no se guían en lo que quieren mostrar“, sostuvo.

Espera encontrarse con Coni Capelli fuera del reality

Más adelante, Maite Phillips profundizó acerca de los conflictos que tuvo con Constanza Capelli. “Yo creo que no tuvimos ningún encontrón directamente, porque ella en ningún momento lo quiso enfrentar. Y yo se lo dije en un cara a cara que era evitativa“, aseguró.

“Así que, que conversemos las cosas afuera, que no creo que afuera sea la misma persona que adentro, que es lo que dije reiteradas veces. Yo creo que la Coni estaba jugando un personaje adentro de la casa. Y yo creo que afuera nos podríamos llevar súper bien“, adicionó y cerró.