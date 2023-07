“Produjo tortura, asesinato y robo”: Valentín Trujillo afirma que el golpe de Estado no es justificable

En el año 1973, Valentín Trujillo ya era un consolidado compositor, arreglista y director de orquesta. Había colaborado con artistas como Cecilia la incomparable y Los Huasos Quincheros, además de que trabajaba en programas como Sábados Gigantes y Pin Pon. Pero, vino el golpe de Estado e interrumpió su carrera.

“No había más que tener mucho cuidado por las cosas que estaban sucediendo. Se estaba persiguiendo a la gente porque pensaba distinto. Para mí, y para muchos de los más afectados, el golpe nunca tuvo una justificación. Dado lo que produjo: tortura, asesinato, robo“, contó Valentín Trujillo acerca del 11 de septiembre de 1973 en entrevista con La Tercera.

Luego, el pianista agregó: “Y yo hablo de golpe cívico-militar porque fueron los civiles los que golpearon la puerta a los militares y estuvieron 17 años haciendo gárgaras con la palabra democracia. Pero no, fue dictadura. Y casi logra estar ocho años más, porque el plebiscito Pinochet lo pierde estrechamente. O sea, querían 25 años de dictadura“.

Por último, acerca del golpe de Estado, Valentín Trujillo señaló que “hay que ser muy caradura, el golpe no se justifica por ningún lado. Allende preparaba un plebiscito y estoy seguro de que si lo perdía, se iba a ir. Pero hubo traición por todas partes“.

La posibilidad de que se retire

Más adelante, en la misma conversación con el medio de Copesa, Valentín Trujillo se refirió a su posible retiro de la música. “No lo he pensado. Porque a los 90 años para qué voy a pensar en el retiro cuando estoy en la puerta de salida de la vida. Quizás el próximo agosto me deja fuera de combate. No, no. No lo voy a hacer“, sostuvo.

“Pero, si es que en un momento mi familia, mis amigos me dicen ‘oye, estás perdiendo condiciones, para ti tocar es un sufrimiento, no lo disfrutas y ya no te contratan’, ese será el momento de colgar los botines. Va a llegar el momento, quizás va a llegar de repente el momento en que me pidan tal canción y no la pueda tocar. Ahí voy a estar fregado“, añadió y cerro.